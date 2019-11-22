Футуристический дизайн пикапа Cybertruck насмешил пользователей соцсетей: лучшие мемы
Корпорация Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Об этом авто CEO компании Илон Маск говорил еще с 2012 года. Однако, его футуристический дизайн не всем пришелся по душе – кое-кого внешний вид откровенно насмешил.
В частности, некоторые считают, что дизайн новинки взяли с детского рисунка или игрушки.
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Также пользователи отмечают, что именно так могла выглядеть машине из какой-то старой игры с плохой графикой. А некоторые из завсегдатаев соцсетей вспомнили, что когда – Маск выдвигал теорию, что мы можем жить в компьютерной симуляции. Согласно этому сценарию, такой автомобиль действительно выглядит "в теме".
Что известно о Cybertruck
Одним из главных преимуществ новинки стала конструкция высокой прочности. В частности, глава команды дизайнеров Tesla Франц фон Хольцхаузен продемонстрировал надежность автомобиля, несколько раз ударив по двери кувалдой.
Также во время презентации анонсировали и бронированное стекло автомобиля. И здесь возник конфуз – во время показательного броска стального шара окно не выдержало и дало трещины. При этом Маск заверил, что компания починит это позже.
Цена
Производство Tesla Cybertuck начнется в 2021 году. Базовую и двухмоторную модификации оценили в 39 900 долларов и 49 900 долларов соответственно. Топовая версия электрокара появится только в 2022 году и обойдется покупателям в 69 900 долларов.
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