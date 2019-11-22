Футуристический дизайн пикапа Cybertruck насмешил пользователей соцсетей: лучшие мемы

Корпорация Tesla представила электрический пикап Cybertruck. Об этом авто CEO компании Илон Маск говорил еще с 2012 года. Однако, его футуристический дизайн не всем пришелся по душе – кое-кого внешний вид откровенно насмешил.

В частности, некоторые считают, что дизайн новинки взяли с детского рисунка или игрушки.

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Также пользователи отмечают, что именно так могла выглядеть машине из какой-то старой игры с плохой графикой. А некоторые из завсегдатаев соцсетей вспомнили, что когда – Маск выдвигал теорию, что мы можем жить в компьютерной симуляции. Согласно этому сценарию, такой автомобиль действительно выглядит "в теме".

After watching the Telsa Cybertruck announcement, I suddenly feel like playing Elite again pic.twitter.com/4gYAFxHbXd — James Tauber (@jtauber) 22 ноября 2019 г.

I don't understand what the fuss is about the Tesla #Cybertruck. It looks ok to me. pic.twitter.com/8vBl1jS74T — dave appleby (@dave_apple) 22 ноября 2019 г.

i’m gonna tell my kids this was the new tesla #Cybertruck pic.twitter.com/7ctpzQZuEa — yadeer (@yadeer_) 22 ноября 2019 г.

You vs the guy she told you not to worry about pic.twitter.com/rpqNCmKJqO — John Wenz (@johnwenz) 22 ноября 2019 г.

Can't wait to see what it looks like when they port it from GTA: San Andreas to GTA5 and the rest of the pixels load.#Cybertruck #CYBRTRK #teslatruck pic.twitter.com/PPlW1euAGO — Jason Shallcross (@Shallcross14) 22 ноября 2019 г.

Что известно о Cybertruck

Одним из главных преимуществ новинки стала конструкция высокой прочности. В частности, глава команды дизайнеров Tesla Франц фон Хольцхаузен продемонстрировал надежность автомобиля, несколько раз ударив по двери кувалдой.

Также во время презентации анонсировали и бронированное стекло автомобиля. И здесь возник конфуз – во время показательного броска стального шара окно не выдержало и дало трещины. При этом Маск заверил, что компания починит это позже.

Цена

Производство Tesla Cybertuck начнется в 2021 году. Базовую и двухмоторную модификации оценили в 39 900 долларов и 49 900 долларов соответственно. Топовая версия электрокара появится только в 2022 году и обойдется покупателям в 69 900 долларов.

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