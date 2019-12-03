Футуристический электробус Canoo появился на дорогах

Тестирование на реальных дорогах станет важным шаг к массовому производству необычного электромобиля, который будет распространяться по подписке ценой в 500 долларов в месяц.

Стартап Canoo презентовал свой необычный электромобиль в начале этого года. Кроме этого было объявлено о создании четырех моделей электромобилей. Одна из них – городской микроавтобус – уже прошла первые дорожные испытания, сообщает Electrek.

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Испытания на дорогах

Тесты стартовали 10 ноября. Прежде чем провести реальные заезды, инженеры компании потратили много времени на виртуальное моделирование.

Испытание электробуса Canoo:

Электромобили для дорожных испытаний были собраны на заводе в Мичигане, однако для массового производства стартап заключит контракт с пока неизвестной компанией.

По площади микроавтобус Canoo напоминает стандартный легковой автомобиль, однако площадь его салона намного больше. По словам создателей, он не предназначен для быстрой езды, однако способен преодолеть 400 километров на одном заряде.

Старт продаж и цена

По планам, продажи микроавтобуса Canoo начнутся в 2021 году. Распространяться он будет по подписке и будет стоить 500 долларов в месяц.

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