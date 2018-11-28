Глава NASA анонсировал возвращение США на Луну
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в четверг, 29 ноября, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявит о подписании новых соглашений в рамках которых будут осуществляться полеты на Луну.
Об этом Джим Брайденстайн сообщил в своем Twitter.
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США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!
– заявил Брайденстайн.
Напомним, что 27 ноября американский космический зонд InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий.
Что известно о "лунную программу" США?Космическая программа "Аполлон" началась в 1961 году для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершена в 1975. Президент Джон Кеннеди в 1961 году поставил цель достичь Луны, и она была достигнута 20 июля 1969. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин во время миссии Аполлон-11 высадились на поверхность спутника Земли. Аполлон-17 – это пока последняя пилотируемая высадка на Луну.
Украинский ученый Юрий Кондратюк является автором расчетов оптимальной траектории полета с Земли на Луну (так называемой "трассы Кондратюка").