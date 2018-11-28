Глава NASA анонсировал возвращение США на Луну

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в четверг, 29 ноября, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявит о подписании новых соглашений в рамках которых будут осуществляться полеты на Луну.

Об этом Джим Брайденстайн сообщил в своем Twitter.

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США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!

– заявил Брайденстайн.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 27 листопада 2018 р.

Напомним, что 27 ноября американский космический зонд InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий.

Что известно о "лунную программу" США?Космическая программа "Аполлон" началась в 1961 году для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершена в 1975. Президент Джон Кеннеди в 1961 году поставил цель достичь Луны, и она была достигнута 20 июля 1969. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин во время миссии Аполлон-11 высадились на поверхность спутника Земли. Аполлон-17 – это пока последняя пилотируемая высадка на Луну.



Украинский ученый Юрий Кондратюк является автором расчетов оптимальной траектории полета с Земли на Луну (так называемой "трассы Кондратюка").