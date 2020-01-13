Google официально открыл R&D-центр в Украине, – источники

В Украине появился R&D-центр Google (центр разработки и исследований). Это новое направление будут развивать на базе компании CloudSimple. Как известно, Google купила CloudSimple с офисом в Киеве осенью прошлого года.

Об этом пишет издание AIN.UA, ссылаясь на собственные источники. Как пишет СМИ, в январе 2020-го сотрудники киевского офиса CloudSimple уже стали сотрудниками киевского офиса Google.

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Ранее украинский Google был сосредоточен исключительно на работе с местными рекламодателями. Такие же R&D-офисы Google имеет в Польше и Венгрии. Также ранее центр по разработке Google был и России. Однако, в 2014 году его закрыли из-за ограничений свобод иностранных интернет-компаний в стране.

Чем занимается CloudSimple

Киевский офис расположен в бизнес-центре "Астарта". Сейчас там работают около 30 человек.

CloudSimple работает над разработкой VMWare-as-a-Service in Public Clouds. Как известно, продукты VMWare позволяют создать виртуальные машины на физических серверах. То есть они создают возможность в рамках одного физического сервера разворачивать несколько независимых и изолированных проектов (сайты, почтовые серверы, базы данных и т.д.).

Однако, зачастую, эти виртуальные машины надо переносить в облако. Поэтому CloudSimple работает над решением, которое позволяет удобно переносить виртуальные машины созданы продуктами VMWare с собственных физических серверов в публичные облака, такие как Google Cloud или Microsoft Azure, при этом оставшись в привычной среде VMWare.

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