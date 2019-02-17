Google ослабит свой контроль над Android-устройствами: детали

Компания Google разослала разработчикам приложений уведомления об изменении в работе фирменного магазина Google Play. Как стало известно, Android-устройства потеряют зависимость от американской корпорации.

Как сообщает ресурс 4PDA, в компании Google объявили, что вскоре начнется тестирование новой функции, которая позволяет обновлять приложения через Google Play без необходимости входа в аккаунт.

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Правда, пока речь идет только об установленных программах.

Ближайшие месяцы Google Play начнет тестировать новую функцию, которая автоматически позволит магазину обновлять предварительно загруженные приложения для пользователей, не вошедших в аккаунт Google. Они смогут отключить эту функцию в любое время,

– говорится в сообщении корпорации.



Для обновление приложений не требуется будет учетная запись в Google Play

Новая опция будет работать на устройствах с Android Lollipop (API 21) или с более свежей версией операционной системы. Разработчики должны убедиться, что новые сборки их приложений смогут полноценно функционировать без входа в учетную запись Google.

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