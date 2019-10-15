Google представил стильный ноутбук Pixelbook Go: характеристики и цена

Во время осенней презентации компания Google представила новый ноутбук Pixelbook Go. Он может похвастаться стильным дизайном и очень тонким и легким корпусом.

Дизайн. Новинка оснащена экраном с диагональю 13,3 дюйма. Он получил приятный розовый и классический черный цвета. Корпус имеет закругленные углы.

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Pixelbook Go получил довольно компактные размеры – его толщина составляет всего 13 мм, а вес не превышает 900 граммов. При этом он работает практически бесшумно.

Характеристики. Он будет работать на процессоре Intel Core m3 i5 или i7 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, в зависимости от конфигурации. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 64/128 либо 256 ГБ.

Pixelbook Go стоит от 649 долларов

Он работает под управлением операционной системы Chrome OS. Что касается автономности, то на одном заряде он может проработать до 12 часов с поддержкой быстрой зарядки.

Цена. Стоимость Pixelbook Go начинается от 649 долларов (16 200 гривен). Продажи стартуют с 27 октября.

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