Google представил стильный ноутбук Pixelbook Go: характеристики и цена

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Google Pixelbook Go: характеристики и цена ноутбука Google
Pixelbook Go: характеристики и цена / Фото из свободных источников

Во время осенней презентации компания Google представила новый ноутбук Pixelbook Go. Он может похвастаться стильным дизайном и очень тонким и легким корпусом.

Дизайн. Новинка оснащена экраном с диагональю 13,3 дюйма. Он получил приятный розовый и классический черный цвета. Корпус имеет закругленные углы.

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Pixelbook Go получил довольно компактные размеры – его толщина составляет всего 13 мм, а вес не превышает 900 граммов. При этом он работает практически бесшумно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With an ultra-thin, lightweight design and long battery life, you can stay productive on the go with Pixelbook Go. . At barely 2 pounds* and only 13mm thin with a grippable design, it’s the ideal partner-in-crime on those unexpected work trips. You can get up to 12 hours of battery life**, and a quick 2-hour boost with just 20 minutes of charge. . Starting at $649, Pixelbook Go starts shipping on October 27th. . #madebygoogle #pixelbookgo . . . . . . . . . . *Weight varies by configuration and manufacturing process. . **Battery performance is based on a mix of video, web browsing, productivity and other use. Actual results may vary.

Допис, поширений Made by Google (@madebygoogle)

Характеристики. Он будет работать на процессоре Intel Core m3 i5 или i7 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, в зависимости от конфигурации. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 64/128 либо 256 ГБ.

Pixelbook Go

Pixelbook Go стоит от 649 долларов

Он работает под управлением операционной системы Chrome OS. Что касается автономности, то на одном заряде он может проработать до 12 часов с поддержкой быстрой зарядки.

Цена. Стоимость Pixelbook Go начинается от 649 долларов (16 200 гривен). Продажи стартуют с 27 октября.

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Google ноутбук
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