Google полностью изменит процесс загрузки игр с Google Play

Google никогда не уделяла Android должного внимания, как игровой платформе. По крайней мере до сих пор. Поисковый гигант объявил о ряде нововведений в фирменном магазине приложений Google Play, призванных значительно упростить загрузки мобильных игр, размер которых стремительно растет год за годом.

Первым изменением стала функция "доставки ассетов", поделились разработчики в блоге Google. Ее суть заключается в дозагрузках нужных материалов когда это необходимо. Подобное уже давно практикуется на ПК и консолях, позволяя начать играть еще до полной загрузки всех файлов игры.

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Что изменит Google

По сути Google решила изменить традиционный метод загрузки приложений на устройство, когда они разбивались на установочный APK файл расширения размером до 2 ГБ. Теперь же последний делится на три разных "пакета".

При установке игры на устройство загружается APK и первый дополнительный файл, размер которого не превышает 1 ГБ. В них уже содержатся все необходимые данные для запуска и начала игры, включая основные звуки, текстуры, первые уровни и прочее. Вместе с тем начинает загружаться второй дополнительный архив, размер которого также ограничен 1 ГБ. В нем содержатся данные для дальнейшей игры.

Наконец, третий дополнительный файл загружает по запросу дополнительные ресурсы, такие как кат-сцены, карты, апдейты и другой контент, который не является обязательными или используется позже в игре. Размер такого архива может достигать 512 МБ, а максимальное количество файлов – 50 штук.

Изменения загрузки обновлений

Еще одно нововведение представляет собой внутриигровые обновления. Иногда для доступа к определенному контенту тайтлу требует установить апдейт. Эта функция позволяет сделать это прямо в игре, без необходимости заходить в Google Play. Разработчики таким образом могут рассылать и тестовые обновления в рамках закрытых бета-версий.

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