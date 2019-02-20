Google Project Stream: дата презентации нового игрового сервиса

Потоковый игровой сервис Google Project Stream могут официально представить на конференции для разработчиков игр GDC 2019. Мероприятие состоится уже 19 марта 2019 года.

Ресурс MSPowerUser сообщает, что компания уже разослала приглашения на тематическое событие, которое проведут в рамках конференции.

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Предполагается, что Project Stream покажут именно на этом мероприятии, а также расскажут о сроках выхода и технических требованиях системы.

На данный момент известно лишь, что потоковая передача требует интернет-канала хотя бы в 25 Мбит / сек. Об этом в свое время сообщало издание Kotaku. Джейсон Шрайер тестировал игру Assassin's Creed Odyssey на таком канале, используя в качестве игровой системы MacBook Air 2013. Дополнительно он сыграл в "Одиссею" через канал в 70 Мбит / сек.



Скриншот из игры Assassin's Creed Odyssey

Несмотря на невозможность отрегулировать параметры графики и довольно низкий фреймрейт – он часто не достигал даже 60 FPS – Шрайер заявил, что впечатлен технологией. Хотя и отметил небольшие лаги и рассинхронизацию. Впрочем, он тестировал бета-версию, поэтому если новинку покажут на GDC, она наверняка будет лучше.

Пока что компания не уточняет сроки запуска новой системы, однако, скорее всего, это будет 2020 год. Дело в том, что в 2020 году Microsoft планирует запустить собственный сервис потоковой трансляции игр Project xCloud. Он будет "заточен" исключительно под консольные проекты и, как ожидается, сможет повысить популярность Xbox One.

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