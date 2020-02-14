Google рассказала об опасности сторонних лаунчеров

За более чем десятилетнюю историю за Android закрепился статус самой небезопасной мобильной ОС на рынке. Такого мнения придерживаются очень многие пользователи, однако это ложная позиция. Ведь Android – это, по сути, платформа, которую производители вольны изменять и конфигурировать так, как хочется им.

Распознать "чистый" Android в той или иной оболочке становится все сложнее. Однако оболочки отличаются друг от друга не только оформлением, но и подходом создателей к их развитию. Правда, далеко не всегда это оказывается безопасно.

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Стремление Samsung повысить степень защищенности смартфонов линейки Galaxy путем изменения кода ядра, привела к появлению большого количества багов и уязвимостей в One UI. С таким заявлением выступили эксперты проекта Google Project Zero, которые занимаются исследованиями в области информационной безопасности. По мнению Яна Хорна, специалиста по безопасности операционных систем, своими действиями Samsung не только ухудшает показатели защищенности Android, но и подвергает пользователей необоснованному риску.

Безопасен ли Android

С точки зрения безопасности, Linux, на которой базируется Android, достаточно совершенна, чтобы эксплуатировать ее без изменений, отмечают эксперты Google Project Zero. Google дает производителям возможность изменять операционную систему, как они считают нужным.

Вместе с тем компания не рекомендует им изменять защитные механизмы операционки. В противном случае производители не просто подрывают безопасность платформы, но и вселяют в пользователей безосновательную уверенность в их безопасности.

По информации Google Project Zero, проблемы с безопасностью характерны для многих смартфонов Samsung. Из последнего – Galaxy S10 и Galaxy A50, в прошивках которых оказались критические уязвимости, которые позволяли выполнять на устройствах произвольный код. Проще говоря, вредоносные программы, которые попадали на эти аппараты, могли самостоятельно получать разрешения без ведома пользователей и позволяли своим создателям удаленно проводить с инфицированными устройствами любые манипуляции.

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Безопасны ли сторонние оболочки для Android

Эта проблема характерна не только для смартфонов Samsung, но и для многих других. Дело в том, что изменение кода операционки, даже если это делается с целью гарантирования безопасности пользователей, может приводить к конфликту в работе тех или иных элементов. А это, как правило, негативно влияет на эффективность штатных механизмов защиты.

Исправить ситуацию часто не удается даже аппаратным компонентам, которыми производители снабжают свои устройства, ведь если у микросхемы, которая шифрует данные, отсутствует стабильно работающее ПО, толку от нее будет немного.

В то же время "чистый" Androoid недостаточно развит с точки зрения функциональных возможностей и очень часто уступает сторонним оболочкам. Именно этот факт и толкает пользователей к более функциональным сторонним оболочкам, которые не всегда оказываются безопасным решением.

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