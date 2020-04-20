Google разместила работу украинца на официальной Instagram-странице

Корпорация Google активно ведет свою страницу в Instagram. У компании есть специальный арт-проект по сбору интересных воплощений логотипа Google. В этот раз компания выбрала работу украинского креативщика Славы Кобзенко.

Сейчас работа украинца на Instagram-странице Google уже набрала более 70 тысяч лайков. На картинке большая буква G, выложенная из брусков мыла на разных языках с соблюдением фирменных цветов компании.

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"Даже переводить не нужно. Нынешний #MySuperG от Славы Кобзенко напоминает нам, как мы можем помочь остановить распространение коронавируса", – прокомментировали изображение в Google.

Таким образом компания намекает и напоминает, как важно следить за гигиеной, в частности тщательно мыть руки. Именно таким образом можно остановить распространение вируса.

Что известно об авторе

Со Славой Кобзенко пообщались издание ain.ua. Ранее он работал креативным директором агентства RAM360. А сейчас является советником заместителя Министра обороны Украины в рамках обновления визуального стиля МОУ.

"Я больше тяготею к дизайну, а не к копирайту. Поэтому периодически экспериментирую с разными форматами, особенно уделяя внимания ситуативному. Вот и свой Instagram-аккаунт (DIU – Designed in Ukraine), кроме сбора хороших рекламных кейсов, периодически использую для размещения своих дизайн-работ", – рассказал автор работы.

Что такое #MySuperG

Это проект Google, в рамках которого любой пользователь может создать креативную версию логотипа. После этого нужно добавить хэштег #MySuperG. Если работа понравится бренду, ее разместят на официальной странице компании.

Ранее Святослав Кобзенко разместил с этим хештегом работу своей тещи – пенсионерки Людмилы Киселевой. Она занимается вышивкой в стиле "французский узелок". В таком стиле она создала логотип Google.

Этот логотип так понравился компании, что его разместили на аватарке профиля.

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