В Google произошла утечка данных: пострадали 50 миллионов пользователей

79 Читати новину українською
Утечка данных Google: причины
В Google произошла утечка

В корпорации Google заявили, что обнаружили программную недоработку, из-за которой сторонние разработчики получили доступ к данным 52,5 миллионов пользователей социальной сети Google+.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

В связи с этим Google перенесла закрытие своей соцсети Google+ на апрель 2019 года. Ранее проект планировали отключить для пользователей в августе.

Читайте также: Google "похоронит" еще один амбициозный проект

Как рассказали в компании, обнаруженный баг позволял разработчикам просматривать данные аккаунтов и задел 52,5 млн пользователей. Злоумышленникам попали в руки имена, email-адреса, род деятельности и возраст. Информация отображалась даже для "частных" профилей.

Этот баг проработал всего 6 дней – с 7 по 13 ноября.

Напомним, ранее Google+ уже пострадала от API, которая непрерывно работала в течение трех лет. По итогам нового слива данных, доступ к API закроют в течение ближайших 90 дней.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Google Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
10 декабря 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 371
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
589
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
384
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
411
Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
9 декабря 16:02 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
314
Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
8 декабря 20:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 2226
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук