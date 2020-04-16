Google удалил из магазина Chrome 49 расширений, которые воровали криптовалюту

Из магазина Google Chrome на этой неделе было удалено 49 расширений, которые позволяли украсть личные данные пользователей криптовалютних кошельков. На эти расширения обратил внимание руководитель отдела безопасности платформы MyCrypto Гарри Денло.

Расширение представляли опасность для владельцев кошельков Ledger, MyEtherWallet, Trezor, Electrum и других. В магазине они выдавались как легитимные криптовалютные приложения. Вместе с этим вредоносный код расширений позволял злоумышленникам красть ключи от кошельков.

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Как работали расширения

По наблюдениям Денло, принцип работы всех вредителей примерно одинаков, что говорит о том, что их могла создать одна и та же команда или человек. После того, как пользователь вводил данные, расширение отправляло HTTP-запрос POST на свой бэкэнд.

На этом видео исследователь показывает работу с расширением MEW CW (MyEtherWallet):

Несмотря на то, что все данные пользователя немедленно отправлялись на подконтрольные хакерам серверы, кража криптовалют происходила не сразу. Денло сделал вывод, что либо злоумышленники в первую очередь воровали валюту из самых ценных кошельков, или они не смогли автоматизировать процесс работы расширений и выполняли все операции вручную.

Пользователям подобных расширений нужно быть осторожными, поскольку их авторы могут осуществлять очередные попытки проникнуть в магазин Google Chrome. Денло советует создать отдельного пользователя браузера исключительно для работы с криптовалютой.

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