Google выпустила умный рюкзак за тысячу долларов: чем он особенный

Компания Google обновила свою линейку умной одежды Project Jacquard, добавив в список умный рюкзак. Он имеет название Cit-e. Его разработали в сотрудничестве с модным домом Saint Laurent.

Как передает Digital Trends, рюкзак станет дебютным в новой линейке Project Jacquard. Его можно использовать для прямой связи с Google Assistant.

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Поэтому рюкзак поддерживает голосовые команды. На одной из лямок рюкзака есть панель управления жестами: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Google также обновила приложение Project Jacquard для настроек этих жестов.

Цена. Новинка стоит 995 долларов – это почти 25 тысяч гривен.



Рюкзак поддерживает голосовые команды

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