Google закрывает еще один популярный сервис

Компания Google продолжает закрывать свои сервисы. На этот раз под горячую руку поискового гиганта попал мессенджер Hangouts, который набрал в Google Play больше миллиарда загрузок.

Об этом сообщает GSMArena.

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Hangouts запустили в 2013 году, но через три года поисковый гигант представил новый мессенджер Allo, а Hangouts был переориентирован в первую очередь на корпоративных пользователей. Похоже, планы Google снова изменились.

Согласно новым данным, Google собирается закрыть Hangouts в 2020 году. По крайней мере, для обычных пользователей: они больше не смогут переписываться в мессенджере. При этом Hangouts Chat и Hangouts Meet продолжат работать в рамках пакета приложений для бизнеса G Suite.



Мессенджер Hangouts прекратит свою работу

Пока неясно, собирается ли Google делать новый мессенджер. Allo не пользуется популярностью и ограничен на фоне конкурентов. Также компания активно развивает приложение "Сообщения", но оно в первую очередь нацелено на работу с SMS.

Отметим, что на сегодняшний день Google закрыл уже 44 сервисы. Последней стала социальная сеть Google+, которая полностью прекратит свою работу в августе 2019 года. Энтузиасты даже создали сайт "Кладбище Google", где собраны все закрытые проекты компании.

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