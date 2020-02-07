Украинка, которая коснулась неба: биография астронавтки Стефанишин-Пайпер

7 февраля исполняется 57 лет астронавтке NASA с украинскими корнями – Хайдемари Стефанишин-Пайпер. Она побывала в открытом космосе и помогала в строительстве Международной космической станции. Редакция Техно 24 решила вспомнить биографию и важные этапы жизни Хайди.

Молодость Интересно: Воспоминания о Леониде Каденюке: интересные факты из биографии украинского космонавта Хайдемари Марта Стефанишин-Пайпер родилась 7 февраля 1963 года. Отец Хайди – Михаил – эмигрировал в Америку из села Якимов, недалеко от Львова. Во время Второй Мировой войны его отправили в Германию. После окончания войны он женился на немке Аделаиде, и они оба иммигрировали в США.



Маленькая Хайди у дома в Сент-Пол Стефанишин-Пайпер родилась в городке Сент-Пол, штат Миннесота, США. Отец Хайди уделял много времени и внимания воспитанию дочери. Она росла в украинской культурной общественности, поступила в Пласт и до сих пор является его членом.



Хайди во время обучения в школе Гайдемари хорошо знает украинскую историю, культуру и обычаи. Она прекрасно говорит на украинском и называет себя украинкой. Школа и университет В 1980 году будущая астронавт закончила общеобразовательную школу Дерхем Холл в Сент-Поле.



Университет МИТ, в котором училась Хайдемари В 1986 году получила степень магистра наук в области машиностроения в Массачусетском технологическом институте. Чтобы учиться в МИТ Хайди получила стипендию ВМС США, поэтому в июне того же года она вступила в Военно-морские силы США. Военная карьера В армии Хайди прошла обучение в учебном Центре спасательных и подводных операций ВМС. Кроме того она закончила обучение в учебно-морском центре дайвинга и аварийных занятий в городе Панама, штат Флорида, как офицер по базовому дайвингу и военному спасению.



После окончания подготовки в ВМС Поскольку Хайди имела инженерное образование она также проводила работы по ремонту и восстановлению военной техники. Так Хайди участвовала в обесточивании танкера Эксон Хьюстон у побережья Барберс Пойнт на Гавайях. За свою военную карьеру ей было присвоено: наградную медаль "Защищенная оборона", две медали "За заслуги", медаль "За заслуги в обороне", медаль "За заслуги", две медали "Похвала военно-морского флота", две медали за военно-морские силы и другие служебные медали. Сейчас Стефанишин-Пайпер капитан ВМС США. Интересно: SpaceX позволила арендовать место в своих ракетах: цены Карьера в NASA Хайди рассказывала, что полюбила полеты когда часто путешествовала с родителями в Германию и Украину. Длинные перелеты завораживали ее и она мечтала о карьере пилота. В ВМС она пыталась стать пилотом, однако не прошла медицинской проверки из-за проблем со зрением. Через некоторое время она услышала о программе NASA по набору астронавтов и решила попробовать свои силы.



Тренировочные работы астронавтов под водой / NASA В космический центр Джонсона Хайди прибыла в августе 1996 года, после того, как ее выбрали кандидатом в астронавты. После двух лет обучения и тестов она получила квалификацию для назначения полетов как специалиста по миссии. Сначала она проводила подготовку и поддержку астронавтов при запуске и посадке. Она также была главным представителем Управления астронавтов по делам полезной нагрузки. Первая миссия Стефанишин-Пайпер осуществила свою первую миссию STS-115 на борту космического шаттла "Атлантис" 9 сентября 2006 года, как специалист по миссии и стала восьмой женщиной, совершившей космическую прогулку (и первой украинкой). Участие Стефанишин-Пайпер в двух из трех EVA миссий в течение общих 12 часов, 8 минут сделало ее вторым самым опытным астронавтом среди женщин.



На МКС во время первой миссии STS-115 В ходе первого выхода в космос Хайди провела начальную установку элементов солнечных панелей P3/P4 на космическую станцию. А во время второго выхода в рамках миссии STS-115 астронавт включила радиаторы охлаждения солнечных панелей, заменила антенну и установила изоляцию.



Во время проведения работы на корпусе МКС Для меня исследования космоса – это лишь естественное желание, к которому стремятся люди. С развитием человечества мы имеем больше технологий чтобы двигаться дальше. Тысячи лет назад люди просто выходили за следующий холм, переходили через гору, преодолевали реку. Впоследствии люди пересекли океаны. Сейчас у нас есть самолеты, подводные лодки и машины. Поэтому глядя в небо и глядя на звезды и планеты и думая, что там... Нам интересно. Мы, как люди, всегда хотим знать, что там. Возможно там мы сможем научиться чему-то, что поможет решить наши проблемы здесь, на Земле,

– рассказывала Хайдемари, после возвращения на Землю. Вторая миссия Миссия STS-126 стартовала 14 ноября 2008 года на шаттле "Ендевур". В рамках этой миссии Стефанишин-Пайпер осуществила 3 ​​выхода в открытый космос. После этого общее количество выходов Хайди составляло 5, а совокупное их время – 33 часа 42 минуты.



Экипаж NASA миссии STS-126 Во время первого EVA STS-126 18 ноября 2008 года, когда Стефанишин-Пайпер готовилась начать работу над поворотным шарниром Solar Alpha, она заметила утечку масла в своей сумке инструментов. Она сообщила об этом команде шаттла. Руководители миссии поручили Стефанишин-Пайпер очистить смазку с помощью сухой салфетки, и, пока она проводила очистку отодвинула сумку в сторону. Когда Хайди вернулась к сумке – та уже улетела достаточно далеко. Сначала я хотела прыгнуть за ней. Но быстро взяла себя в руки – когда ситуация развивается не по плану, ты точно не хочешь сделать еще хуже,

– рассказала Хайди в интервью Техно 24.

Астронавтка сообщила центру управления об инциденте с сумкой. Ее решили не отлавливать поскольку сумка не представляла опасности для станции или орбиты. Впоследствии она вошла в низкую орбиту Земли как космический мусор, где и сгорела, попав в атмосферу Земли к западу от Мексики 3 августа 2009 года. Ориентировочная стоимость утраченного оборудования составила 100 тысяч долларов США. Не пропустите: Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер Завершение карьеры в NASA В июле 2009 года Стефанишин-Пайпер покинула корпус астронавтов NASA, чтобы вернуться к своим обязанностям в ВМС.

Награждена двумя медалями космического центра NASA, и медалью за исключительную службу в NASA. 20 мая 2011 года капитан Хайди Стефанишин-Пайпер стала командующим отделения "Кардерок" Центра военно-морских сил в Мэриленде. В июле 2013 года она приняла на себя командование Юго-Западным региональным центром технического обслуживания в Сан-Диего, штат Калифорния, и стала ответственной за работы по обслуживанию ядерных судов в районе Сан-Диего. Хайдемари Стефанишин-Пайпер и Украина Хайди не скрывает своей любви к Украине и называет себя украинкой. Отец воспитывал ее в атмосфере любви и уважения к родной земле и привил любовь к украинскому языку и культуре.



Отец воспитывал Хайдемари прививая ей любовь ко всему украинскому Когда Гайдемари впервые летела в космос, она взяла с собой Маленький флаг Украины и нашивку лилии – символ украинских пластунов. Еще одним интересным фактом является то, что iPod астронавтки во время путешествия к МКС был заполнен, среди прочего, украинскими песнями. Также Хайди сохранила свою украинскую фамилию, как память о своих корнях. Она указана на официальных нашивках миссий NASA, в которых участвовала Гайдемари. Она довольно хорошо владеет украинским языком, хотя после смерти отца и использует его значительно реже. Визит в Украину

Астронавтка посещала Украину дважды. Впервые 29 января 2007 года. В тот день она находилась во Львове, а 31 января посетила села Якимов и Новый Ярычев, где родился ее отец, а также живут 16 двоюродных братьев и сестер. 1 февраля Хайдемари встретилась с Президентом Украины Виктором Ющенко, который наградил ее орденом Княгини Ольги III степени "за мужество и отвагу, проявленные в освоении космического пространства, укрепление дружбы между украинским и американским народами".

Виктор Ющенко вручает награду Стефанишин-Пайпер Второй раз Хайди посетила Украину 8 октября 2019 года. На этот раз она выступила с лекциями в учебных заведениях Харькова, Киева, Житомира и Львова и пообщалась с Техно 24.

Хайдемари во Львове, во время второго визита в Украину



Во время посещения села Якимов Стефанишин-Пайпер замужем и имеет сына Майкла, названного в честь деда Пайпера. Сейчас она и ее муж Глен проживают в гавани Оук в штате Вашингтон.