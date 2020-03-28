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Хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X

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Хакер похитила у AMD исходный код видеокрты для Xbox Series X / Unsplash

Похоже, новая архитектура видеокарт AMD не дает покоя не только главным конкурентам – NVIDIA. «Красный» чипмейкер заявил, что неизвестная женщина – хакер сумела взломать один из компьютеров корпорации, на котором были исходники видеочипов на архитектуре Navi – в том числе и ускорителя, который будет использоваться в консоли будущего поколения Xbox Series X.

Что известно об инциденте

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Согласно информации, которую предоставила компания, злоумышленнице удалось украсть исходные коды архитектуры Navi 10 (другими словами – Radeon RX 5700), будущей Navi 21 и GPU Ardeno – видеочипа для Xbox Series X, передает Engadget.

Похитительница предложила выкупить у нее данные за 100 миллионов долларов, а в случае, если информация окажется никому не нужна – угрожала опубликовать похищенные данные в публичном доступе, намекая на возможность их выкупа компанией AMD.

Реакция AMD

Насчет AMD, то она, в свою очередь, заявляет, что ничего важного шантажистке украсть не удалось. Даже если информация попадет в сеть – это никак не повлияет на запуск Xbox X Series или других продуктов.

В данный момент компания работает с полицией, чтобы отследить и наказать преступницу за похищение важных корпоративных секретов.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Интернет Xbox Хакерская атака хакеры AMD Видеокарти
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