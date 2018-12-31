Хакеры обошли один из самых надежных способов биометрической защиты

Специалисты по информационной безопасности придумали изящный способ обойти систему распознавания карты вен человека. Они изготовили фальшивую руку из воска и проверили эффективность этого метода на сканере отпечатков пальцев, который применяют в смартфонах.

Об этом сообщает "Популярная механика".

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Системы безопасности все чаще прибегают к биометрической аутентификации для того, чтобы не допустить в систему хакеров и просто посторонних людей. В одних случаях это датчики с отпечатками пальцев, в других – системы, подобные FaceID, как в iPhone. Существует и еще один, очень распространенный тип распознавания, когда сканер проверяет форму, размер и положение вен пользователя под кожей его руки.

Эксперимент с биометрическим сканером – смотрите видео

Однако эта методика доказала свою ненадежность. Недавно на ежегодной хакерской конференции Chaos Communication Congress в Лейпциге ( Германия) специалисты рассказали, что создали фальшивую руку из воска, и датчик принял ее за настоящую.

Возникает очень неудобное чувство, когда сначала оцениваешь систему как устройство с высоким уровнем безопасности, а потом берешь и взламывать ее с помощью дешевых материалов,

– заметил один из авторов эксперимента Ян Крисслер.

Кстати, именно такой тип аутентификации по некоторым сведениям используется в зданиях федеральной разведывательной службы Германии BND.

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