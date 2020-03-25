Half-Life: Alyx установила невероятный рекорд среди игр всей серии

Несмотря на то, что игра Half-Life: Alyx ориентирована на узкую аудиторию обладателей устройств виртуальной реальности, экшн сумел собрать рекордное количество одновременно играющих пользователей в Steam среди всех игр серии. Более того, показатель пикового онлайна нового VR-боевика выше, чем у предыдущих частей Half-Life вместе взятых.

Акции, которые предшествовали выходу игры

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Перед выходом Half-Life: Alyx компания Valve решила напомнить геймерам о прошлых частях серии. Все они были бесплатными в магазине в течение двух месяцев, но впечатляющих показателей онлайна игры все равно не продемонстрировали.

Рекордные показатели

Однако их показала Half-Life: Alyx – на старте у VR-боевик одновременно играли 42 858 пользователей, говорится в официальном сообщении Steam.

Для сравнения, легендарная вторая часть серии на пике собрала у мониторов всего 12 953 человек, а первая – лишь 6 022. Самые низкие показатели продемонстрировали эпизоды к сиквелу: 1 308 человек собрал второй и только 998 человек – первый.

Трейлер игры Half-Life: Alyx – смотрите видео

Чем обусловлены такие цифры

Конечно, эти данные в первую очередь свидетельствуют о популяризации видеоигр и развития индустрии за прошедшие с момента выхода последнего эпизода Half-Life года. В 2007 году Steam насчитывал "всего" три миллиона зарегистрированных аккаунтов, а люди покупали игры на дисках, а не в цифре. Сейчас в Steam зарегистрированы более миллиарда аккаунтов.

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