Характеристики и цена смартфонов Xiaomi Mi Max 4 появились в сети

В социальной сети Weibo опубликовали предполагаемые технические характеристики будущих фаблетов Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 Pro. Кроме того, инсайдеры сообщили ожидаемую цену смартфонов.

Xiaomi Mi Max 4 и Mi Max 4 Pro получат мощный 7,2-дюймовый экран с тонкими рамками и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5.

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Характеристики Xiaomi Mi Max 4. Базовая версия устройства будет построена на Snapdragon 660 в паре с 4/64 ГБ, 6/64 или 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Как и Redmi Note 7, смартфон Mi Max 4 получит 48-мегапиксельную камеру Samsung GM1 с функцией ночной съемки Super Night Scene. Устройство оснастят аккумулятором на 5800 миллиампер часов, работать он будет под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 11.

Характеристики Xiaomi Mi Max 4 и Xiaomi Mi Max 4 Pro

Характеристики Xiaomi Mi Max 4 Pro. Более мощный Mi Max 4 Pro получит продвинутый чипсет Snapdragon 675, 6/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/128 ГБ памяти. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев. На лицевой панели разместится 20-мегапиксельная фронтальная камера на задней панели – 48-мегапиксельный модуль Sony IMX586.

Цены Xiaomi Mi Max 4:

Xiaomi Mi Max 4 с 4/64 ГБ - 238 долларов (около 6600 гривен) Xiaomi Mi Max 4 с 6/64 ГБ - 268 долларов (около 7400 гривен) Xiaomi Mi Max 4 с 6/128 ГБ - 298 долларов (около 8300 гривен).

Цена смартфона Xiaomi Mi Max 4 Pro пока не сообщается.

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