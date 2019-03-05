Характеристики и фото смартфона Honor 20 опубликовали в сети до анонса

Почти через год после анонса смартфона Honor 10 в сети появились первые подробности о преемнике флагманского смартфона – Honor 20. Источником утечки стал китайский инсайдер iChangezone, который в социальной сети Weibo опубликовал снимки и подробные характеристики новинки.

Как сообщает GizmoСhina, детальное изображение задней панели Honor 20 проливает свет на особенности дизайна девайса. В частности, оно намекает на подэкранный сканер отпечатков пальцев. Наличие и форма вырезов в экране пока не подтверждены.

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Характеристики и дизайн новинки. По имеющейся информации, основная камера смартфона с тройным оптическим зумом будет состоять из сенсоров на 48, 20 и 8 Мп, разрешение фронталки – 32 Мп.



Вероятный дизайн Honor 20

"Сердцем" устройства станет 8-ядерный чипсет Kirin 980 с поддержкой фирменных технологий GPU Turbo, CPU Turbo, Link Turbo и Gaming+.

Источник сообщает, что новинка получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, выделенный аудиочип, 3,5-миллиметровый разъем для наушников и аккумулятор емкостью 3650 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Вероятные технические характеристики Honor 20 Дисплей Диагональ: 6,1 дюйма

Разрешение: 2340 x 1080 пикселей

Тип: OLED

Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: Тип: Процессор Kirin 980

Видеопроцессор Mali-G76MP10

Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 20 Мп + 8 Мп

Фронтальная: 32 Мп

Основная: Фронтальная: 32 Мп Аккумулятор 3 650 мАч

3 650 мАч Операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9

Дата презентации и цена. Анонс Honor 20, вероятно, состоится уже в марте. Ожидаемая цена гаджета составляет 447 долларов (около 12 тысяч гривен) за версию 6/128 ГБ, конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ инсайдер предварительно оценил в 507 долларов (около 13 600 гривен) и 556 долларов (около 15 тысяч гривен) соответственно.

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