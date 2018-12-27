Характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX раскрыл производитель ноутбуков
В следующем месяце, компания NVIDIA представит новое поколение видеоускорителей для ноутбуков. Мобильные видеокарты GeForce RTX уже не раз замечали в базах тестовых пакетов, а теперь спецификации новинок рассекретил один из китайских производителей игровых ноутбуков.
Об этом сообщает VideoCardz.
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Согласно информации, линейка мобильных ускорителей GeForce RTX сначала будет включать три модели: GeForce RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Первые две видеокарты должны дебютировать на CES 2019 и будут незначительно отличаться от своих настольных аналогов. К слову, в лэптопах производства китайской компании CJSCOPE они смогут похвастаться неплохим заводским разгоном.
CJSCOPE выпустит игровые ноутбуки на базе мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX
Характеристики видеокарт для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX
Что касается GeForce RTX 2060 Mobile, то она будет представлена 15 января и получит в распоряжение 1536 ядер CUDA, функционирующих на частоте от 1320 до 1620 МГц в динамическом разгоне. Отметим, что ее настольная версия, если верить слухам, должна получить 1920 ядер CUDA. Технические характеристики новинок приведены в таблице ниже.
Характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX
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