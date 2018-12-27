Характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX раскрыл производитель ноутбуков

В следующем месяце, компания NVIDIA представит новое поколение видеоускорителей для ноутбуков. Мобильные видеокарты GeForce RTX уже не раз замечали в базах тестовых пакетов, а теперь спецификации новинок рассекретил один из китайских производителей игровых ноутбуков.

Об этом сообщает VideoCardz.

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Согласно информации, линейка мобильных ускорителей GeForce RTX сначала будет включать три модели: GeForce RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Первые две видеокарты должны дебютировать на CES 2019 и будут незначительно отличаться от своих настольных аналогов. К слову, в лэптопах производства китайской компании CJSCOPE они смогут похвастаться неплохим заводским разгоном.



CJSCOPE выпустит игровые ноутбуки на базе мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX



Характеристики видеокарт для ноутбуков​ NVIDIA GeForce RTX

Что касается GeForce RTX 2060 Mobile, то она будет представлена 15 января и получит в распоряжение 1536 ядер CUDA, функционирующих на частоте от 1320 до 1620 МГц в динамическом разгоне. Отметим, что ее настольная версия, если верить слухам, должна получить 1920 ядер CUDA. Технические характеристики новинок приведены в таблице ниже.



Характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX

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