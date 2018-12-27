Характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX раскрыл производитель ноутбуков

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NVIDIA GeForce RTX: характеристики мобильных видеокарт
NVIDIA GeForce RTX: характеристики мобильных видеокарт / Фото из открытых источников

В следующем месяце, компания NVIDIA представит новое поколение видеоускорителей для ноутбуков. Мобильные видеокарты GeForce RTX уже не раз замечали в базах тестовых пакетов, а теперь спецификации новинок рассекретил один из китайских производителей игровых ноутбуков.

Об этом сообщает VideoCardz.

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Согласно информации, линейка мобильных ускорителей GeForce RTX сначала будет включать три модели: GeForce RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2060. Первые две видеокарты должны дебютировать на CES 2019 и будут незначительно отличаться от своих настольных аналогов. К слову, в лэптопах производства китайской компании CJSCOPE они смогут похвастаться неплохим заводским разгоном.

NVIDIA GeForce RTX
CJSCOPE выпустит игровые ноутбуки на базе мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX

NVIDIA GeForce RTX
Характеристики видеокарт для ноутбуков​ NVIDIA GeForce RTX

Что касается GeForce RTX 2060 Mobile, то она будет представлена 15 января и получит в распоряжение 1536 ядер CUDA, функционирующих на частоте от 1320 до 1620 МГц в динамическом разгоне. Отметим, что ее настольная версия, если верить слухам, должна получить 1920 ядер CUDA. Технические характеристики новинок приведены в таблице ниже.

NVIDIA GeForce RTX
Характеристики мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX

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Теги: Техно Гаджеты Китай ноутбук Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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