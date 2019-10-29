Поздравление с Хэллоуином: NASA показало жуткое фото Солнца

Комическое агентство NASA обнародовало фото с изображением Солнца. Интересно, что светило на снимке выглядит как жуткий "фонарь Джека", вырезанный из тыквы.

Таким образом агентство решило поздравить человечество с наступающим Хеллоуин.

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"Нет, это не огненный фонарь Джека. Это Солнце!" – прокомментировали фото в NASA.

Детали о снимке. Это фото не свежее, его сделали еще в октябре 2014 года с помощью спутника Solar Dynamics Observatory. На картинке можно увидеть активные области Солнца.

Они выглядят здесь ярче, потому что именно эти участки излучают больше света и энергии. Они свидетельствуют о более интенсивном магнитном поле, размещенном в атмосфере Солнца, так называемой "короне".

На фото соединили два набора экстремальных ультрафиолетовых длин волн, и подкрасили их в золотистый и желтый цвета.

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