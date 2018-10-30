Хэллоуинский распродажа в Steam: на какие игры Valve делает скидку

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Хэллоуинский распродажа в Steam: на какие игры Valve делает скидку

Компания Valve в честь Хэллоуина устроила распродажу игр в сервисе Steam. Отметим, геймерам предлагают скидки на хорроры, а акция продлится до конца недели.

Об этом сообщается на официальной странице Steam.

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Список акционных игр действительно большой, но Техно 24 подобрал для вас самые интересные предложения.

  1. The Witcher 3: Wild Hunt – 231 гривна (- 60%)
  2. DARK SOULS III Deluxe Edition – 404 гривны (- 70%)
  3. Football Manager 2019 – 719 гривен (- 10% за предварительный заказ)
  4. Friday the 13th: The Game – 71 гривна (- 85%)
  5. Shadow of the Tomb Raider – 613 гривен (- 34%)
  6. Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривны (- 55%)
  7. Jurassic World Evolution – 939 гривен (- 35%)
  8. Warhammer: Vermintide 2 – 189 гривен (- 50%)
  9. 7 Days to Die – 118 гривен (- 64%)
  10. Metro Redux Bundle – 140 гривен (- 75%)
  11. Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривны (- 55%)
  12. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 83 гривны (- 70%)
  13. Killing Floor 2 – 125 гривен (- 67%)
  14. Dead by Daylight - Shattered Bloodline – 90 гривен (- 30%)
  15. Black Mesa – 112 гривен (- 60%)
  16. Devil May Cry HD Collection – 494 гривны (- 34%)
  17. Mortal Kombat X – 94 гривны (- 66%)
  18. Strange Brigade – 387 гривен (- 33%)
  19. Total War: WARHAMMER II - Curse of the Vampire Coast – 269 гривен (- 10%)

Кроме того, ранее Техно 24 сообщал, что Valve планирует еще две масштабные распродажи, которые запланированы с 21 по 27 ноября и с 20 декабря по 3 января.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Хэллоуин Игры
Источник: Техно
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