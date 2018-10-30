Компания Valve в честь Хэллоуина устроила распродажу игр в сервисе Steam. Отметим, геймерам предлагают скидки на хорроры, а акция продлится до конца недели.

Об этом сообщается на официальной странице Steam.

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Список акционных игр действительно большой, но Техно 24 подобрал для вас самые интересные предложения.

The Witcher 3: Wild Hunt – 231 гривна (- 60%) DARK SOULS III Deluxe Edition – 404 гривны (- 70%) Football Manager 2019 – 719 гривен (- 10% за предварительный заказ) Friday the 13th: The Game – 71 гривна (- 85%) Shadow of the Tomb Raider – 613 гривен (- 34%) Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривны (- 55%) Jurassic World Evolution – 939 гривен (- 35%) Warhammer: Vermintide 2 – 189 гривен (- 50%) 7 Days to Die – 118 гривен (- 64%) Metro Redux Bundle – 140 гривен (- 75%) Dead by Daylight: Halloween Edition – 183 гривны (- 55%) S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – 83 гривны (- 70%) Killing Floor 2 – 125 гривен (- 67%) Dead by Daylight - Shattered Bloodline – 90 гривен (- 30%) Black Mesa – 112 гривен (- 60%) Devil May Cry HD Collection – 494 гривны (- 34%) Mortal Kombat X – 94 гривны (- 66%) Strange Brigade – 387 гривен (- 33%) Total War: WARHAMMER II - Curse of the Vampire Coast – 269 гривен (- 10%)

Кроме того, ранее Техно 24 сообщал, что Valve планирует еще две масштабные распродажи, которые запланированы с 21 по 27 ноября и с 20 декабря по 3 января.

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