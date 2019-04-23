Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену

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Honor 10 Lite в Украине: характеристики и цена
Обзор Honor 10 Lite

Honor 10 Lite стал упрощенной версии Honor 10. Стоит Lite-версия вдвое дешевле, но по многим показателям не уступает более продвинутой версии. Более того, в дизайне упрощенная версия мне нравится даже больше – вместо "моноброви", которая уже многим изрядно надоела, мы получили круглый маленький вырез. Но обо всех преимуществах по порядку.

Внешний вид

Несмотря на то, что смартфон относится к бюджетному сегменту, он выглядит дорого. Задняя крышка изготовлена из пластика, и градиентное окрашивание выглядит, будто из стекла.

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Эргономика

Устройство очень компактное и легкое (благодаря пластиковой задней поверхности), поэтому его удобно держать в маленькой женской руке. Вдоль поверхности корпуса производитель добавил 3D-рамки, чтобы держать смартфон было еще удобнее.

Honor 10 Lite
Honor 10 Lite приятно держать в руке

Кроме того, из-за пластика он не такой скользкий, как смартфоны со стеклянной поверхностью. Хотя есть и минусы – царапается он довольно легко. Также тыльная сторона быстро пачкается – отпечатки пальцев видны на всей крышке. Поэтому лучше носить его чехле.

Сканер отпечатков пальцев расположен по центру задней панели. Два модуля камеры мы видим с правой стороны, поэтому можно не волноваться, что промахнувшись со сканером можно испачкать камеру.

Honor 10 Lite
Выглядит Honor 10 Lite премиально

Также Honor 10 Lite поддерживает функцию разблокировки по лицу. И хотя производитель предупреждает, что такой метод идентификации является наименее надежным, но меня он узнавал довольно быстро, даже при плохом освещении. А вот фографии он не поверил – разблокировать по снимкам не получалось.

И все же удобнее было пользоваться отпечатком пальцев – сканер срабатывал значительно быстрее, чем face-ID.

Функциональность экрана

Диагональ дисплея составляет 6,21 дюйма с разрешением 1080x2340 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. У устройства безрамочный дизайн, а селф-камеру спрятали в каплевидном вырезе. Динамик разместить над камерой. У производителя говорят, что благодаря такому решении, дисплей занимает более 90%.

Измерять это не пробовала, но на нем действительно очень комфортно смотреть видео или играть в игры. Лично мне эта капля не мешала. Однако, если кому-то это все же не по душе, то вырез можно спрятать, выбрав настройках функцию "спрятать вырез". Правда, тогда вы получите толстую рамку вверху.

Honor 10 Lite

Выемку можно скрыть

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Еще одна полезная фишка дисплея – возможность разделить его на два экрана. Он достаточно большой, чтобы смотреть видео и, например, параллельно искать что-то в браузере.

Honor 10 Lite
Экран можно разделить на 2 экрана

В общем, смартфон обеспечивает достаточно яркую и насыщенную картинку. Экран достаточно яркий – им комфортно пользоваться при дневном ярком солнце.

Камеры

Honor 10 Lite оснащен 24-мегапиксельной селф-камерой с поддержкой искусственного интеллекта. Эта камера обеспечивает распознавание 8 сценариев съемки в режиме реального времени и автоматически применяет дополнительные настройки для качественной съемки. На практике фото получаются значительно ярче и с насыщенными цветами. Кроме того, ИИ учитывает такие факторы, как возраст, пол и тон кожи и на основе этого улучшает картинку.

Honor 10 Lite
Фото с эффектом боке

Если такое "улучшение" вам не нравится, то в настройках от "услуг" искусственного интеллекта можно отказаться.

Основная камера сдвоенная с разрешением модулей 13 Мп и 2 Мп и диафрагмой f/1.8 и  f/2.4. Камера предусматривает несколько режимов съемки: портрет, размытие, панорама, HDR и тому подобное. Также камера имеет дополнительную функцию для съемок в темное время суток. Камера автоматически определяет съемку в ночное время и оптимизирует изображение. И надо сказать, что как для бюджетника Honor 10 Lite делает очень неплохие ночные фото.

Honor 10 Lite
Фото, сделанное на Honor 10 Lite

Смартфон записывает видео с максимальным разрешением Full HD с 30 или 60 кадрами в секунду, в форматах H.264 или H.265. Электронной стабилизации здесь нет. Также здесь можно поиграть с ускоренной съемкой, замедленной тоже не предусмотрено.

Honor 10 Lite
Фото сделанное во время пасмурной погоды

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Хотя смартфон относят к ряду бюджетных, но он хорошо проявляет себя в играх. Благодаря уникальной технологии GPU Turbo 2.0 на нем можно играть даже в довольно требовательные игры, такие как PUBG Mobile.

Honor 10 Lite
Фото, сделанное на Honor 10 Lite

Honor 10 Lite
Фото сделанное ночью

Honor 10 Lite
Фото сделанное ночью

Honor 10 Lite

Ночной режим

Honor 10 Lite

Селфи с использованием ИИ

Honor 10 Lite

Фото, сделанноена Honor 10 Lite

Автономность

Емкость батареи составляет 3400 мАч. Этого достаточно для активной работы смартфона в течение полутора суток.

Honor 10 Lite
Honor 10 Lite стоит в Украине от 5500 гривен

Кого заинтересует

Как заявляют сами разработчики, этот смартфон рассчитан на молодую аудиторию. Я с этим соглашусь, ведь смартфон обладает большим спектром преимуществ, которые понравятся как раз молодежи. Это и мощная селф-камера, и приятный внешний вид, и, видео и игры. Ну и стоит упомянуть о наличии модуля NFC для бесконтактной оплаты. Это большая редкость среди бюджетников. Ну и конечно цена – 5500 гривен (именно с такой цены стартуют продажи в Украине Honor 10 Lite) могут позволить себе даже студенты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite

  • ДисплейТип: IPS
    Диагональ: 6,21 дюйма
    Разрешение: 2340x1080 пикселей
  • ПроцессорKirin 710
  • ВидеопроцессорMali–G51 MP4
  • ПамятьОперативная: 4/6 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 13 + 2 МП
    ​Фронтальная: 24 Мп
  • Аккумулятор3 400 мАг
  • Операционная системаAndroid 9 Pie с прошивкой EMUI 9

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Теги: Техно Huawei Публикации Смартфоны
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