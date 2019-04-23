Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену

Honor 10 Lite стал упрощенной версии Honor 10. Стоит Lite-версия вдвое дешевле, но по многим показателям не уступает более продвинутой версии. Более того, в дизайне упрощенная версия мне нравится даже больше – вместо "моноброви", которая уже многим изрядно надоела, мы получили круглый маленький вырез. Но обо всех преимуществах по порядку.

Внешний вид

Несмотря на то, что смартфон относится к бюджетному сегменту, он выглядит дорого. Задняя крышка изготовлена из пластика, и градиентное окрашивание выглядит, будто из стекла.

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Эргономика

Устройство очень компактное и легкое (благодаря пластиковой задней поверхности), поэтому его удобно держать в маленькой женской руке. Вдоль поверхности корпуса производитель добавил 3D-рамки, чтобы держать смартфон было еще удобнее.



Honor 10 Lite приятно держать в руке

Кроме того, из-за пластика он не такой скользкий, как смартфоны со стеклянной поверхностью. Хотя есть и минусы – царапается он довольно легко. Также тыльная сторона быстро пачкается – отпечатки пальцев видны на всей крышке. Поэтому лучше носить его чехле.

Сканер отпечатков пальцев расположен по центру задней панели. Два модуля камеры мы видим с правой стороны, поэтому можно не волноваться, что промахнувшись со сканером можно испачкать камеру.



Выглядит Honor 10 Lite премиально

Также Honor 10 Lite поддерживает функцию разблокировки по лицу. И хотя производитель предупреждает, что такой метод идентификации является наименее надежным, но меня он узнавал довольно быстро, даже при плохом освещении. А вот фографии он не поверил – разблокировать по снимкам не получалось.

И все же удобнее было пользоваться отпечатком пальцев – сканер срабатывал значительно быстрее, чем face-ID.

Функциональность экрана

Диагональ дисплея составляет 6,21 дюйма с разрешением 1080x2340 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. У устройства безрамочный дизайн, а селф-камеру спрятали в каплевидном вырезе. Динамик разместить над камерой. У производителя говорят, что благодаря такому решении, дисплей занимает более 90%.

Измерять это не пробовала, но на нем действительно очень комфортно смотреть видео или играть в игры. Лично мне эта капля не мешала. Однако, если кому-то это все же не по душе, то вырез можно спрятать, выбрав настройках функцию "спрятать вырез". Правда, тогда вы получите толстую рамку вверху.

Выемку можно скрыть

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Еще одна полезная фишка дисплея – возможность разделить его на два экрана. Он достаточно большой, чтобы смотреть видео и, например, параллельно искать что-то в браузере.



Экран можно разделить на 2 экрана

В общем, смартфон обеспечивает достаточно яркую и насыщенную картинку. Экран достаточно яркий – им комфортно пользоваться при дневном ярком солнце.

Камеры

Honor 10 Lite оснащен 24-мегапиксельной селф-камерой с поддержкой искусственного интеллекта. Эта камера обеспечивает распознавание 8 сценариев съемки в режиме реального времени и автоматически применяет дополнительные настройки для качественной съемки. На практике фото получаются значительно ярче и с насыщенными цветами. Кроме того, ИИ учитывает такие факторы, как возраст, пол и тон кожи и на основе этого улучшает картинку.



Фото с эффектом боке

Если такое "улучшение" вам не нравится, то в настройках от "услуг" искусственного интеллекта можно отказаться.

Основная камера сдвоенная с разрешением модулей 13 Мп и 2 Мп и диафрагмой f/1.8 и f/2.4. Камера предусматривает несколько режимов съемки: портрет, размытие, панорама, HDR и тому подобное. Также камера имеет дополнительную функцию для съемок в темное время суток. Камера автоматически определяет съемку в ночное время и оптимизирует изображение. И надо сказать, что как для бюджетника Honor 10 Lite делает очень неплохие ночные фото.



Фото, сделанное на Honor 10 Lite

Смартфон записывает видео с максимальным разрешением Full HD с 30 или 60 кадрами в секунду, в форматах H.264 или H.265. Электронной стабилизации здесь нет. Также здесь можно поиграть с ускоренной съемкой, замедленной тоже не предусмотрено.



Фото сделанное во время пасмурной погоды

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Хотя смартфон относят к ряду бюджетных, но он хорошо проявляет себя в играх. Благодаря уникальной технологии GPU Turbo 2.0 на нем можно играть даже в довольно требовательные игры, такие как PUBG Mobile.



Фото, сделанное на Honor 10 Lite



Фото сделанное ночью



Фото сделанное ночью

Ночной режим

Селфи с использованием ИИ

Фото, сделанноена Honor 10 Lite

Автономность

Емкость батареи составляет 3400 мАч. Этого достаточно для активной работы смартфона в течение полутора суток.



Honor 10 Lite стоит в Украине от 5500 гривен

Кого заинтересует

Как заявляют сами разработчики, этот смартфон рассчитан на молодую аудиторию. Я с этим соглашусь, ведь смартфон обладает большим спектром преимуществ, которые понравятся как раз молодежи. Это и мощная селф-камера, и приятный внешний вид, и, видео и игры. Ну и стоит упомянуть о наличии модуля NFC для бесконтактной оплаты. Это большая редкость среди бюджетников. Ну и конечно цена – 5500 гривен (именно с такой цены стартуют продажи в Украине Honor 10 Lite) могут позволить себе даже студенты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite

Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 6,21 дюйма

Разрешение: 2340x1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 6,21 дюйма Разрешение: 2340x1080 пикселей Процессор Kirin 710

Kirin 710 Видеопроцессор Mali–G51 MP4

Mali–G51 MP4 Память Оперативная: 4/6 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 4/6 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 13 + 2 МП

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 13 + 2 МП ​Фронтальная: 24 Мп Аккумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операционная система Android 9 Pie с прошивкой EMUI 9

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