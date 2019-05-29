Обзор смартфона Honor 8A: приятный дизайн и NFC по доступной цене

В апреле новый бюджетный смартфон от Huawei – Honor 8A – официально поступил в продажу в Украине. Это устройство начального уровня. Он не может похвастаться производительным процессором или продвинутой камерой. Но при этом имеет немало достойных характеристик – приятный дизайн с каплевидным вырезом, наличие модуля NFC и функцию разблокировки по лицу.

Дизайн

Внешний вид смартфона можно считать одним из его преимуществ. Он получил широкий дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру – это выглядит значительно аккуратнее, чем монобровь, которая уже всем изрядно надоела. Диагональ экрана составляет 6,09 дюйма. Благодаря тонким рамкам дисплей занимает 87% всей передней панели. Внизу, правда, есть толстый подбородок.

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В дисплее использована IPS-матрица. Экран имеет хороший угол обзора и высокую яркость – дисплей хорошо видно даже при ярком солнце.

Задняя панель выполнена из пластика – одна часть глянцевая, а другая – матовая. Выглядит оригинально. На задней панели размещены сканер отпечатков пальцев – в центре смартфона.



Honor 8A очень комфортно лежит в руке

Что касается эргономики, смартфон очень удобно лежит в руке. Он очень тонкий и легкий – его вес составляет всего 150 граммов.

Камеры

Основная камера имеет всего один модуль. Его характеристики – 13 Мп и диафрагма f/1.8. Днем при хорошем освещении снимает камера очень достойно: хорошая детализация, высокая резкость, насыщенные цвета. И когда света недостаточно – уже видим шумы, хотя детализация сохраняется. Как для бюджетника – снимает он действительно хорошо.



Картинка насыщенная и при этом естественная

Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Кадры получаются четкими и с природными, при этом насыщенными цветами. Видео смартфон записывает в разрешении FullHD, 30 кадров в секунду.



Снимает, как для бюджетника, очень хорошо



Как снимает Honor 8A



Селфи, сделанное на Honor 8A

Производительность

Новинка работает на 8-ядерном процессоре от MediaTek – MT6765 (Helio P35) частотой до 2,3 ГГц. В качестве графического процессора здесь IMG PowerVR GE8320, работающий с тактовой частотой до 680 МГц. Оперативной памяти предусмотрено всего 2 ГБ. Это очень немного, даже для бюджетного устройства. В результате, смартфон подвисает даже от несложных команд.

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Конечно, это однозначно не игровой аппарат, даже не требовательные игры здесь подвисают.

Что касается встроенного хранилища, то предусмотрено 32 ГБ, при этом есть microSD, что позволяет расширить память до 512 ГБ.



Процессор не назовешь преимуществом смарфтона

Операционная система здесь Google Android версии 9.0, работает с фирменной прошивкой EMUI 9.0.1. Кстати, несмотря на "развод" Google и Huawei, в китайской компании уверяют, что обновление операционки аппараты, которые уже вышли, будут получать регулярно. Поэтому можно не волноваться, покупая этот смартфон.

Автономность

Заявленный объем батареи 3020 мАч. Я уже упоминала, что не часто использовала смартфон для игор. А вот для просмотра видео и скроллинга соцсетей девайс мог продержаться минимум сутки.

Цена

Honor 8A на украинском рынке стоит 3999 гривен. Он доступен в черном, золотом и синем цветах.



Стоит Honor 8A 4000 гривен

Стоит ли брать

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Итак, подытожим. Смартфон получил ряд преимуществ:

Оригинальный дизайн Легкий, тонкий и приятный для руки Большой и яркий дисплей Хорошая камера, особенно фронтальная Громкий динамик Наличие модуля NFC (не каждый китайский флагман может похвастаться такой функцией).

Поэтому, если вы ищете недорогой телефон и не ожидаете от него флагманской скорости работы – Honor 8A, однозначно, удачный выбор. Он без проблем справится с повседневной работой, такой как просмотр видео, использование или постинг в соцсетях и тому подобное.

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