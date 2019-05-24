Хорошие новости: крупнейший производитель процессоров продолжит сотрудничество с Huawei

После объявления о прекращении сотрудничества компании Huawei и британского производителя процессоров ARM, смартфоны китайского вендора оказались под угрозой. Однако, не все компании поддерживают такую позицию американского правительства.

О продолжении совместной работы с Huawei заявила компания TSMC – крупнейший мировой производитель микросхем.

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Напомним, 17 мая президент США подписал указ о запрете использования оборудования китайской компании Huawei на территории страны. Вендора обвиняют в шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования.

Что известно о скандале с Huawei?

Сразу после подписания соответствующего указа Трампом, о приостановлении сотрудничества с китайской компанией объявила компания Google. Заметим, поисковый гигант является поставщиком операционной системы Android, поэтому в будущем все устройства Huawei не получат поддержки "зеленого робота" и доступа к фирменным сервисам компании. Однако, устройства, которые уже находятся в обращении, не будут иметь проблем с обновлением и доступом.



Кроме того, сотрудничество с вендором приостановили производители процессоров ARM, Qualcomm и Intel. Вероятно, прекратит поддержку ноутбуков на базе операционной системы Windows, которые выпускаются под брендом Huawei, американская компания Microsoft.

Как сообщает 4PDA, компания TSMC объявила о продолжении сотрудничества с Huawei. По словам пресс-менеджера корпорации Элизабет Сан, санкции правительства США в отношении китайского вендора не повлияют на объем поставок со стороны тайваньского производителя чипов.

За последние годы мировая полупроводниковая индустрия создала сложную и взаимосвязанную цепочку поставок. Если в этой цепочке будут перебои, это бесспорно отразится на всем рынке, а насколько именно – пока неясно,

– заявила Сан в своем выступлении на технологическом симпозиуме.

Производство нового процессора. Таким образом, по данным китайских источников, производство мобильной платформы Kirin 985 для будущих флагманов Huawei не окажется под угрозой срыва.

В TSMC не уточнили, идет ли речь о временных поставках ARM-процессоров до окончания озвученной США отсрочки санкций. Не исключено, что будущие модели CPU Kirin будут построены на базе ядер других производителей.

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Кто еще продолжит сотрудничество с китайским производителем? Заметим, о сохранении партнерских отношений с Huawei также заявили Lenovo и Toshiba.

Новые смартфоны Huawei. Ранее сообщалось, что релиз нового поколения смартфонов линейки Mate намечен на октябрь 2019 года. Но даже при успешном решении аппаратных проблем производителю придется столкнуться с проблемой лицензирования гаджетов в Google, которая уже заявила о прекращении отношений с бывшим партнером. Не исключено, что неанонсированные устройства Huawei получат альтернативную операционную систему собственной разработки.

Скандал с Huawei: главные новости

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