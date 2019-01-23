HP анонсировала ноутбуки для школы с военной защитой: характеристики

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HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition и HP Chromebook 11 G7 Education: характеристики
HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition и HP Chromebook 11 G7 Education: характеристики / Фото из открытых источников

Компания HP объявила о пополнении семейства хромбуков для отрасли образования двумя новыми моделями – Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education Edition. Новинки почти идентичны по функциональности за исключением того, что Chromebook x360 11 G2 Education Edition – это ноутбук-трансформер.

Об этом сообщает Android Authority.

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Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащен 11-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением HD (1366 × 768 точек), двумя портами USB-C, одним портом USB, аудиоразъемом для наушников и слотом для карт памяти SD.

Имеющийся шарнир позволяет поворачивать экран на 360 градусов, превращая устройство в планшет с поддержкой ввода данных с помощью цифрового стилуса Wacom EMR, предоставляемого опционально.

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition
HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition можно использовать как планшет

Chromebook x360 11 G2 EE поставляется с 2-ядерным процессором Intel Celeron N4000 или четырехъядерным Celeron N4100, с 8 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 или 64 ГБ и батареей емкостью 47,36 Вт/ч, что обеспечивает до 11, 5 часво работы в автономном режиме.

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По надежности и прочности устройство соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G и может выдержать без каких-либо последствий падение на бетон с высоты до 76 сантиметров.

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition
HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition поступит в продажу в апреле

Вторая модель Chromebook 11 G7 EE имеет такие же характеристики, что и Chromebook x360 11 G2 EE, за исключением того, что для нее предлагается три варианта экрана, включая сенсорный IPS-экран с разрешением HD, матовый сенсорный IPS-экран с разрешением HD и HD-дисплей на матрице SVA. Еще одно отличие – у этой модели большая продолжительность автономной работы – 13 часов.

HP Chromebook x360 11 G2 EE и Chromebook 11 G7 EE поступят в продажу в апреле. Цена устройств будет объявлена ​​чуть позже.

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Теги: Техно ноутбук Обзоры HP Гаджеты
Источник: Техно
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