HP анонсировала ноутбуки для школы с военной защитой: характеристики

Компания HP объявила о пополнении семейства хромбуков для отрасли образования двумя новыми моделями – Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education Edition. Новинки почти идентичны по функциональности за исключением того, что Chromebook x360 11 G2 Education Edition – это ноутбук-трансформер.

Об этом сообщает Android Authority.

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Chromebook x360 11 G2 Education Edition оснащен 11-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением HD (1366 × 768 точек), двумя портами USB-C, одним портом USB, аудиоразъемом для наушников и слотом для карт памяти SD.

Имеющийся шарнир позволяет поворачивать экран на 360 градусов, превращая устройство в планшет с поддержкой ввода данных с помощью цифрового стилуса Wacom EMR, предоставляемого опционально.



HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition можно использовать как планшет

Chromebook x360 11 G2 EE поставляется с 2-ядерным процессором Intel Celeron N4000 или четырехъядерным Celeron N4100, с 8 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем на 32 или 64 ГБ и батареей емкостью 47,36 Вт/ч, что обеспечивает до 11, 5 часво работы в автономном режиме.

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По надежности и прочности устройство соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G и может выдержать без каких-либо последствий падение на бетон с высоты до 76 сантиметров.



HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition поступит в продажу в апреле

Вторая модель Chromebook 11 G7 EE имеет такие же характеристики, что и Chromebook x360 11 G2 EE, за исключением того, что для нее предлагается три варианта экрана, включая сенсорный IPS-экран с разрешением HD, матовый сенсорный IPS-экран с разрешением HD и HD-дисплей на матрице SVA. Еще одно отличие – у этой модели большая продолжительность автономной работы – 13 часов.

HP Chromebook x360 11 G2 EE и Chromebook 11 G7 EE поступят в продажу в апреле. Цена устройств будет объявлена ​​чуть позже.

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