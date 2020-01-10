Huami представила TWS-наушники для музыки и сна

Компания Huami во время выставки CES 2020 представила две модели TWS-наушников. Они получили названия Amazfit PowerBuds и Amazfit ZenBuds. Кроме передачи музыки, они имеют ряд интересных функций.

Наушники Amazfit PowerBuds

Как сообщает gizmochina, Amazfit PowerBuds имеют датчик частоты сердечных сокращений, динамические излучатели и поддерживают технологию шумоподавления ENC.

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Емкости аккумулятора хватит до 8 часов автономной работы. Если же подзаряжать наушники с помощью футляра, то заряда хватит на сутки. 15 минут зарядки в футляре дадут возможность слушать музыку в течение 3 часов. Девайс получил защиту от воды и пыли по стандарту IP55.



Наушники Amazfit PowerBuds могут работать сутки без подзарядки

Наушники Amazfit ZenBuds

Как заявили в Huami, модель Amazfit ZenBuds – инструмент, который обеспечит путь к идеальному сну. Они получили уникальную конструкцию, которая очень надежно удерживается в ухе и обеспечивает идеальную шумоизоляцию. За сном будут следить специальные датчики.

Правда, во время сна прослушивать обычную музыку не получится, можно прослушивать только предварительно "одобренные" файлы. Управлять громкостью здесь можно лишь с помощью самих наушников. Время автономной работы составляет 8 часов, а с футляром – до 56 часов.



Amazfit ZenBuds – идеальные для сна

Цена

Amazfit PowerBuds поступят в продажу уже в феврале. Рекомендованная стоимость составит 100 долларов (или около 2 400 гривен).

Что касается цены и даты выхода Amazfit ZenBuds, то пока информации об этом нет.

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