Huawei Y5p презентовали в Украине: Android 10 и очень доступная цена

Компания Huawei провела в Украине презентацию новых смартфонов. Конечно, представление происходило онлайн. В частности, журналистам показали новый бюджетник Huawei Y5p. Устройство из коробки получит последнюю версию ОС Android 10, конечно, с оболочкой EMUI 10.1.

24 канал тоже принял участие в презентациях новинки, и у нас есть что рассказать о Huawei Y5p.

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Характеристики

Дизайн

Huawei Y5p получил IPS-дисплей с диагональю 5,45 дюйма и разрешением HD+ (1440x720). В Украине его приобрести можно в трех вариантах цвета:

Черный (Midnight Black),

Синий (Phantom Blue),

Зеленый (Mint Green).

Интересно, что для создания последних двух оттенков инженеры применили специальный процесс окрашивания в три слоя, что создало эффект сияющего корпуса.

Huawei Y5p получил лаконичный дизайн / Пресс-служба Huawei​

Продуктивность

Новинка работает на базе восьмиядерного процессора Mediatek MT6762R Helio P22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Встроенного хранилища здесь предусмотрено 32 ГБ. Также смартфон имеет слот расширения памяти до 512 ГБ.

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В смартфон добавили батарею емкостью 3020 мАч. Производитель обещает полноценный день обычной работы или 17 часов непрерывного воспроизведения видео и 13 часов непрерывного пользования 4G-интернетом.

Интерфейс

Huawei Y5p "из коробки" получил интерфейс EMUI 10.1, функционирующей на базе последней версии Android 10.

Важно, этот смартфон не имеет сервисов Google и поступит в продажу с предустановленным фирменным магазином приложений Huawei AppGallery. Компания активно развивает это направление, поэтому в магазине доступны большинство важных для украинцев приложений или альтернативных вариантов.

Huawei Y5p поступит в продажу в конце мая / Пресс-служба Huawei​

Камеры

Основная камера одинарная с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.0. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп. Также она поддерживает функцию Face Unlock, то есть позволяет разблокировать устройство по лицу.

Цена

Huawei Y5p поступит в продажу в Украине 29 мая. Его рекомендованная стоимость – 2 499 гривен.