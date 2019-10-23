Huawei Mate X: первый гибкий смартфон компании официально поступил в продажу – цена

Китайская компания Huawei объявила о старте продаж своего первого смартфона с гибким экраном Huawei Mate X. Это случилось с задержкой в несколько месяцев и теперь его можно заказать только в Китае.

Huawei Mate X официально представили в феврале этого года. Но из-за ряда недоработок новинка не поступала на рынок.

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Чем уникален? Ну, конечно же, складным дисплеем. Экран Huawei Mate X в сложенном состоянии имеет размер 6,6 дюйма, в разложенном – 8 дюймов.

С обратной стороны в сложенном состоянии дисплей меньше – с диагональю 6,39 дюйма. При этом элементы управления разместили именно на обратной стороне. Работает Mate X на флагманском процессоре Kirin 980 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Он получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.



Huawei Mate X может иметь три экрана

Для разблокирования здесь есть сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Из разъемов предусмотрен USB Type-C на нижнем торце.

Цена. Huawei Mate X на китайском рынке оценили в 16 999 юаней (это 2 400 долларов или почти 60 тысяч гривен). К примеру, гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold стоит 1980 долларов.



Цена по карману не всем

Mate X поступит в продажу в Китае 15 ноября. Что касается глобальных продаж, то пока информации нет.

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