Huawei могут позволить сотрудничество с некоторыми американскими компаниями

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Лед между США и Huawei тает
Лед между США и Huawei тает / blog.allo.ua

Администрация президента Дональда Трампа может позволить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайским гигантом Huawei (против этой компании были введены санкции).

Как передает издание The New York Times, американским производителям могут позволить продавать Huawei "нечувствительные товары". Таким образом у Трампа хотят ослабить напряжение, возникшее между США и Китаем.

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Как сообщают источники, Трамп уже поручил изучить этот вопрос своим экспертам.

О каких компании идет речь? После введения санкций Huawei потеряла доступ к американским комплектующим, а также таким программам, как сервисы Google. Это несколько поколебало позиции корпорации на рынке смартфонов.

При этом страдают также американские поставщики чипов и других комплектующих, там утверждают, что прекращение сотрудничества может привести к миллиардным потерям.

Поэтому, вероятно, речь идет о возобновлении сотрудничества с этими производителями, в том числе гигантом Google.

Что известно о скандале с Huawei?
Весной 2019 года США внесла китайского технологического гиганта в "черный список" поставщиков, а президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям торговать с китайским вендором без получения специальной лицензии.

Впоследствии большинство ограничений были сняты. Однако, оставили в силе запрет на покупку иностранного оборудования. А ряду американских компаний по-прежнему будет необходима специальная лицензия для торговли с Huawei.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Скандал c Huawei Huawei
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