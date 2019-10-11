Huawei могут позволить сотрудничество с некоторыми американскими компаниями
Администрация президента Дональда Трампа может позволить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайским гигантом Huawei (против этой компании были введены санкции).
Как передает издание The New York Times, американским производителям могут позволить продавать Huawei "нечувствительные товары". Таким образом у Трампа хотят ослабить напряжение, возникшее между США и Китаем.
К теме: Huawei анонсировала собственную альтернативу Android: детали
Как сообщают источники, Трамп уже поручил изучить этот вопрос своим экспертам.
О каких компании идет речь? После введения санкций Huawei потеряла доступ к американским комплектующим, а также таким программам, как сервисы Google. Это несколько поколебало позиции корпорации на рынке смартфонов.
При этом страдают также американские поставщики чипов и других комплектующих, там утверждают, что прекращение сотрудничества может привести к миллиардным потерям.
Поэтому, вероятно, речь идет о возобновлении сотрудничества с этими производителями, в том числе гигантом Google.
Что известно о скандале с Huawei?
Весной 2019 года США внесла китайского технологического гиганта в "черный список" поставщиков, а президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям торговать с китайским вендором без получения специальной лицензии.
Впоследствии большинство ограничений были сняты. Однако, оставили в силе запрет на покупку иностранного оборудования. А ряду американских компаний по-прежнему будет необходима специальная лицензия для торговли с Huawei.
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно