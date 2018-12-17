Huawei nova 4: компания официально представила собственный смартфон с "дыркой" в экране
Компания Huawei официально представила новый смартфон, получивший название nova 4. Он стал первым смартфоном компании, получившим "дыркой" в дисплее. Кроме интересного дизайна устройство получило тройную камеру с основным модулем на 48 мегапикселей и большой дисплей.
Об этом сообщает 4PDA.
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Напомним, ранее производитель уже представил смартфон с подобным решением, однако под суббрендом Honor. Honor View20 показали на закрытой презентации, чтобы опередить главного конкурента компании Samsung, которая в тот же день представила свое устройство с "дыркой" – Galaxy A8s.
Экран Huawei nova 4 с диагональю 6,41 дюйма, разрешением 2310 x 1080 пикселей и врезанной в экран селфи-камерой на 25 Мп занимает 91,8% площади передней панели. Представители компании особо отметили тонкую верхнюю рамку, в которой разместились разговорный динамик и датчик приближения.
Смартфон Huawei nova 4 представили официально
"Сердцем" гаджета стал 8-ядерный процессор Kirin 970 (4x2,4 ГГц + 4x1,8 ГГц), работающий в паре с графическим ускорителем Mali-G72, что поддерживает технологию GPU Turbo. Объем оперативной памяти устройства составляет 8 ГБ, а встроенного накопителя – 128 ГБ. Дополнительно поддерживается расширение внутреннего хранилища с помощью карт microSD.
Huawei nova 4 получил очень тонкую рамку вверху дисплея
На задней панели, которая выполнена из стекла с градиентной заливкой, расположили сканер отпечатков пальцев. Рядом расположен тройной фотомодуль основной камеры с поддержкой функций искусственного интеллекта для распознавания сцены и постобработки снимков.
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Фотовозможности аппарата будут отличаться в зависимости от модификации. Базовая версия получила сенсоры с разрешением 20, 16 (f / 2.2) и 2 Мп (f / 2.4), в продвинутой же конфигурации установлен основной модуль Sony IMX586 на 48 Мп с апертурой f / 1.8 и размером пикселя 0,8 мкм.
Huawei nova 4 получил тройную основную камеру
Аппарат работает от аккумулятора емкостью 3 750 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт через порт USB Type-C. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie с фирменной программной оболочкой EMUI 9.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei nova 4
- ДисплейТип: IPS
Диагональ: 6,41 дюйма
Разрешение: 2310x1080 пикселей
- ПроцессорKirin 970
- ВидеопроцессорMali-G72 (GPU Turbo)
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 20 Мп + 16 Мп + 2 Мп / 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 24 Мп
- Акумулятор3 750 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Стоимость базовой версии смартфона составит 449 долларов (около 12 500 гривен). Улучшенная версия с камерой на 48 Мп обойдется покупателям в 492 доллара (около 13 700 гривен).
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