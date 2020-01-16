Раскрыты подробности камеры Huawei P40 Pro: уникальные сенсоры обеспечат революционное качество

Сначала появилась информация о дизайне и вариантах расцветки гаджета, а сейчас стали известны характеристики камеры флагмана от Huawei. Предполагается, что Huawei P40 Pro получит уникальный датчик и технологию съемки, которая позволит получать фотографии высокого качества.

Особенности камеры Huawei P40 Pro

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Согласно новым данным от Igeekphone максимальное разрешение основной камеры, которая будет представлена четырьмя модулями, составит 52 мегапикселя. Инсайдеры уверяют, что Huawei планирует использовать технологию Quad Quad Bayer, что предусматривает попиксельное комбинирование 16:1.

Это означает, что матрица, размер которой составляет 1/1,33 дюйма, будет совмещать 16 пикселей в один, что позволит получать качественные фотографии с минимальным количеством шумов даже при низком уровне освещения.



Именно так может выглядеть будущий флагман Huawei P40 Pro

Новому флагману Huawei P40 Pro также приписывают перископный объектив, благодаря чему смартфон сможет снимать с 10-кратным оптическим приближением. Параллельно Huawei уже зарегистрировала несколько товарных знаков: Quad-Curve Overflow, Ultra Vision, Ultra Vision Sesor и 5G AR. Все эти технологии, как предполагается, будут использоваться в новом флагмане компании.

Дата выхода смартфона

Пока точная дата неизвестна. Ранее представители Huawei сообщали, что новая серия флагманских смартфонов будет представлена в марте в Париже.

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