24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Раскрыты подробности камеры Huawei P40 Pro: уникальные сенсоры обеспечат революционное качество

33 Читати новину українською
Детали о камере Huawei P40 Pro / Иллюстративное фото

Сначала появилась информация о дизайне и вариантах расцветки гаджета, а сейчас стали известны характеристики камеры флагмана от Huawei. Предполагается, что Huawei P40 Pro получит уникальный датчик и технологию съемки, которая позволит получать фотографии высокого качества.

Особенности камеры Huawei P40 Pro

Не пропустите: Свежие рендеры Huawei P40 Pro раскрыли интересные элементы дизайна флагмана

Согласно новым данным от Igeekphone максимальное разрешение основной камеры, которая будет представлена четырьмя модулями, составит 52 мегапикселя. Инсайдеры уверяют, что Huawei планирует использовать технологию Quad Quad Bayer, что предусматривает попиксельное комбинирование 16:1.

Это означает, что матрица, размер которой составляет 1/1,33 дюйма, будет совмещать 16 пикселей в один, что позволит получать качественные фотографии с минимальным количеством шумов даже при низком уровне освещения.


Именно так может выглядеть будущий флагман Huawei P40 Pro

Новому флагману Huawei P40 Pro также приписывают перископный объектив, благодаря чему смартфон сможет снимать с 10-кратным оптическим приближением. Параллельно Huawei уже зарегистрировала несколько товарных знаков: Quad-Curve Overflow, Ultra Vision, Ultra Vision Sesor и 5G AR. Все эти технологии, как предполагается, будут использоваться в новом флагмане компании.

Дата выхода смартфона

Пока точная дата неизвестна. Ранее представители Huawei сообщали, что новая серия флагманских смартфонов будет представлена в марте в Париже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно
сегодня
12862
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Huawei
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 616
15 января 21:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 236
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 133
14 января 19:35 Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя
Ірина Полицька 93
14 января 09:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 4469
Новости
Больше новостей
Залиште відгук