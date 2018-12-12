Неанонсированный смартфон Huawei P Smart 2019 засветился в сети: характеристики и фото

28 Читати новину українською
Huawei P Smart 2019: характеристики, цена, фото
Смартфон Huawei P Smart 2019: характеристики / tehnot.com

Будущая новинка компании Huawei – смартфон P Smart 2019 – засветился во французском интернет-магазине Boulanger. Поэтому до официального анонса стали известны его характеристики, внешний вид и цена.

Об этом пишет tehnot.com.

Характеристики Huawei P Smart 2019

Новинка получила экран с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Смартфон работает на процессоре Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Читайте также: Лучшие смартфоны ноября – рейтинг Техно 24

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 засветился во французском магазине

Основная камера у Huawei P Smart 2019 двойная: разрешение модулей 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Huawei P Smart 2019

Смартфон с каплевидным вырезом: фото

Емкость аккумулятора составляет 3400 мА/ч. Также устройство оснащено модулем NFC, то есть смарфтоном можно будет рассчитываться в магазинах.

Стоимость Huawei P Smart 2019 составляет 249 евро (8 200 гривен).

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 имеет двойную основную камеру 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Huawei Техно Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
161
OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
11 декабря 17:02 OnePlus представила свой самый дорогой смартфон 6T McLaren Edition: характеристики и цена
232
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
10 декабря 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 436
Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
10 декабря 17:07 Samsung Galaxy A8s с "дырой" в экране представили официально
894
Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
10 декабря 12:51 Huawei провела закрытую презентацию и представила Honor View20 с "дырой" в экране
453
Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 декабря 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
429
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук