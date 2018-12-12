Будущая новинка компании Huawei – смартфон P Smart 2019 – засветился во французском интернет-магазине Boulanger. Поэтому до официального анонса стали известны его характеристики, внешний вид и цена.

Об этом пишет tehnot.com.

Характеристики Huawei P Smart 2019

Новинка получила экран с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Смартфон работает на процессоре Kirin 710 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

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Huawei P Smart 2019 засветился во французском магазине

Основная камера у Huawei P Smart 2019 двойная: разрешение модулей 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Смартфон с каплевидным вырезом: фото

Емкость аккумулятора составляет 3400 мА/ч. Также устройство оснащено модулем NFC, то есть смарфтоном можно будет рассчитываться в магазинах.

Стоимость Huawei P Smart 2019 составляет 249 евро (8 200 гривен).

Huawei P Smart 2019 имеет двойную основную камеру

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