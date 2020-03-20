Huawei представила сервис для установки WhatsApp, Instagram и других запрещенных приложений

Новые смартфоны Huawei выпускаются с магазином App Gallery в роли альтернативы решению Google. Но некоторые программы выдаются за пределами фирменной экосистемы, поэтому компания предоставила пользователям доступ к стороннему софту другим способом. Быстро загрузить нужную программу можно с помощью специального каталога для поиска APK-файлов.

Для этого разработчики китайской компании создали абсолютно новое приложение AppSearch, которое ищет нужные пользователю приложения в сторонних источниках и позволяет их устанавливать прямо оттуда, сообщает huaweiupdate.

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Huawei AppSearch позволяет загрузить Google Chrome, WhatsApp, Instagram, YouTube и другие приложения, которые не требуют наличия GMS для работы. Сервис уже доступен владельцам поддерживаемых моделей смартфонов.

Как это работает

По словам тестировщиков, которые получили доступ к AppSearch, он является своего рода агрегатором, что собирает информацию из сторонних каталогов приложений и указывает пользователю, откуда именно можно загрузить нужную ему программу. При этом сам AppSearch не обеспечивает прямой загрузки, а лишь сводит условных продавца и покупателя, которые с самой Huawei никак не связаны. Поэтому в соглашении пользователя сервиса говорится, что компания отказывается от ответственности, как перед одной стороной, так и перед другой.

Несмотря на это, у пользователей смартфонов Huawei появляется возможность загрузить нужную им программу, по сути, не имея доступа к Google Play. Таким образом они могут устанавливать клиенты Facebook, WhatsApp, Spotify, Telegram, всех сервисов Google и многие другие приложения, которые отсутствуют в AppGallery из-за санкций США.

Где именно ищутся приложения

Известно как минимум о 5 каталогах, из которых AppSearch предлагает устанавливать нужные программы:

Amazon App Store

Huawei AppGallery

APKMirror

APKPure

APKMonk

Важно! Следует помнить, что загрузка приложений из непроверенных источников является потенциально опасным занятием. Ведь телефон содержит ряд личных данных, которые легко похитить, если ненадлежаще следить за собственной безопасностью.

Huawei развивает собственную галерею приложений

За последние четыре месяца компания увеличила штат разработчиков программ для Android с 400 тысяч до 1,3 миллиона человек. По заявлению Huawei, сейчас количество пользователей AppGallery составляет более 600 миллионов, а география распространения альтернативного магазина охватывает более 170 регионов во всем мире.

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