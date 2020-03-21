Huawei представила умную термокружку: особенности и приятная цена

Китайская компания Huawei представила умный термос. Ключевыми особенностями новинки стали встроенный дисплей, функция определения качества воды и доступная цена.

Особенности новинки

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Новинка под названием Huawei Smart Insulation Cup оснащена круглым экраном, отображающим температуру залитой в термос воды в градусах Цельсия. Эта информация также дублируется индикатором в форме кольца:

синий цвет обозначает температуру ниже 35 градусов;

оранжевый – 36-50 градусов;

красный – выше 50 градусов.

Благодаря синхронизации с мобильным приложением по протоколу Bluetooth 5.0 устройство предупреждает владельца о степени минерализации жидкости и напоминает о необходимости пить воду в течение дня.



Huawei Smart Insulation Cup

Материалы и их преимущества

Умный термос имеет трехслойную конструкцию из нержавеющей стали. По заявлению производителя, он способен сохранять жидкость горячей до 24 часов. Съемная крышка, защищенная по стандарту IPX7, не боится попадания жидкости и может использоваться в качестве чашки.

Корпус новинки устойчив к падению и царапинам, а за счет низкого энергопотребления устройство работает на протяжении 30 дней без подзарядки.

Стоимость

Цена Huawei Smart Insulation Cup в Китае составляет 18 (ориентировочно 500 гривен по курсу по состоянию на 20 марта 2020 года).

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