Умные часы Huawei Watch GT 2 можно купить в Украине: цена

Компания Huawei заявила о старте продаж новых фирменных смарт-часов Huawei Watch GT 2 в размере 42 мм. Девайс может неделю работать на одном заряде, что редкость среди умных часов.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе Huawei в Украине, новинка оснащена чипом Kirin A1 и поддерживает интеллектуальный алгоритм энергосбережения от Huawei, который обеспечивает до недели автономной работы девайса.

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Что еще интересного

Huawei Watch GT 2 получил стильный дизайн со стеклянным безрамочным 3D-экраном. Huawei Watch GT 2 42 мм доступен в трех версиях с разными ремешками: Sport, Classic, Elegant.

Девайс также имеет функции хранения музыки на устройстве, уведомление о сообщении, отслеживание сна TruSleep 2.0 и мониторинга стресса TruRelax.

Huawei Watch GT 2 42 мм поддерживает алгоритмы для отслеживания состояния здоровья пользователей. Например, часы будут отправлять оповещения при повышенной или недостаточной частоте сердечных сокращений в течение более 10 минут для контроля сердечной недостаточности пользователя. Все данные о состоянии здоровья можно отслеживать в приложении Huawei Health.

Еще одна интересная функция - Huawei TruSleep 2.0, если у пользователя есть проблемы со сном, она поможет их определить. Программа базируется на технологии оценки параметров сна, контролирует его качество и частоту дыхания.

Huawei Watch GT 2 поступил в продажу в Украине

Еще одна разработка – улучшение состояния здоровья пользователей под названием TruRelax. Она регистрирует значение в ритме сердца (ВРС) и помогает уменьшить уровень стресса пользователей.

Huawei Watch GT 2 42 мм также поддерживает 15 различных спортивных режимов для занятий, как в зале, так и на открытом воздухе (бег, спортивная ходьба, велоспорт, плавание и тому подобное). Часы анализируют до 190 типов данных и предоставляют рекомендации для улучшения спортивных результатов и физической формы пользователей.

Huawei Watch GT 2 имеет несколько вариантов ремешка

Цена

Huawei Watch GT 2 42 мм уже поступил в продажу.

Версию Huawei Watch GT 2 42 мм (Sport, Classic) можно приобрести за 4 999 гривен ,

, Версия Huawei Watch GT 2 42 мм Elegant стоит 5 999 гривен.

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