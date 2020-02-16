Худшие фильмы по мотивам игр
Экранизация Sonic the Hedgehog, похоже не удалась: оценки критиков не обещают ничего хорошего. Однако, фильм о синем еже – не единственная неудачная попытка адаптировать игры.
Авторы CNET выбрали 41 фильм, снятый по мотивам игр, и решили исследовать, как у картин дела с оценками критиков.
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Лучшие фильмы
Дела, предсказуемо, не очень. Даже у лучшей экранизации из списка удручающе низкие рейтинги: "Смертельная битва" 1995 года получила всего 59 баллов. Результат немного хуже, но все равно не такой уж и плохой, у "Детектива Пикачу" – 53 балла. Наконец, последняя адаптация, чья оценка перевалила за 50 – "Принц Персии".
Трейлер фильма "Смертельная битва" (1995 год) – смотрите видео
Худшие фильмы
А вот у фильмов, которые оказались на верхушке списка самых худших экранизаций игр, рейтинги куда более низкие:
- 5 место. Silent Hill: Revelation 3D ("Сайлент Хилл 2") – 16 баллов
- 4 место. In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale ("Во имя короля: История осады подземелья") – 15 баллов
- 3 место. House of the Dead ("Дом мертвых") – 15 баллов
- 2 место. Mortal Kombat: Annihilation ("Смертельная битва 2: Истребление") – 11 баллов
- 1 место. Alone in the Dark ("Один в темноте") – 9 баллов
Трейлер фильма "Один в темноте" – смотрите видео
Полный список фильмов можно найти здесь.
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