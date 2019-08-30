Humble Bundle бесплатно раздает игру DiRT Rally

Сервис цифровой дистрибуции Humble Bundle проводит акцию, в рамках которой бесплатно раздает копию раллийного симулятора DiRT Rally от компании Codemasters. Для этого нужно иметь активный аккаунт Humble Bundle и выполнить ряд простых действий на их сайте.

После этих манипуляций на сайте Humble Bundle пользователи получат код активации DiRT Rally для платформы Steam, сообщает Overclockers.

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Сколько продлится акция? Акция уже стартовала и продлится до середины воскресенья, 1 сентября.

Что известно об игре DiRT Rally? Напомним, DiRT Rally вышла в апреле 2015 года в Steam, а потом, через год, добралась до консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер игры DiRT Rally – смотрите видео

Игра возвращает геймеров к истокам серии. В DiRT Rally реализованы возможности смены времен суток и погодных условий, оригинальная система повреждений и ремонта авто.

Кроме того, благодаря проработанному физическому движку машины по-разному реагируют при прохождении одного и того же участка, а покрытие трассы и выбранные настройки серьезно влияют на результат заезда.

А 26 февраля 2019 года Codemasters представила продолжение гоночной игры, которое получило название DiRT Rally 2.0.

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