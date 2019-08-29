Hyundai будет выпускать электросамокаты в комплекте со своими авто

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Hyundai будет выпускать электросамокаты в комплекте со своими авто
Hyundai будет выпускать электросамокаты в комплекте со своими авто / Hyundai

Производитель автомобилей Hyundai анонсировал сложный самокат, которым будут комплектоваться новые модели Hyundai и Kia. Вес устройства составляет всего 7,7 килограмма, а его батареи хватит на 20 километров, к тому же заряжается он непосредственно от автомобиля.

Примечательной особенностью гаджета стала складная конструкция. В таком виде он будет занимать минимум места в багажнике автомобиля, говорится на официальном сайте Hyundai.

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Основные характеристики. У электросамоката Hyundai есть передняя и задняя фары, а также цифровая панель с отображением заряда и скорости.

Самокарт от Hyundai – смотрите видео

По заверениям инженеров компании, передняя подвеска самоката способна обеспечить плавную езду даже на неровных поверхностях. Центр тяжести перенесли на заднее колесо, за счет чего обеспечивается высокая устойчивость на дороге.

Hyundai
Электросмокат от Hyundai получил запас хода 20 километров

Hyundai
Электросамокат Hyundai имеет очень удобную конструкцию

Емкость установленной батареи составляет 10,5 Ампер/часов, чего достаточно для преодоления 20 километров на скорости не более 20 км/час. Если установить самокат в автомобиль, он будет заряжаться автоматически, используя электричество, вырабатываемое во время движения.

Hyundai
Дату выхода электросамоката Hyundai пока не назвали

Дата выхода. Производитель не уточняет сроки выхода новинки на рынок и модельную линейку автомобилей, которые будут комплектоваться фирменным электросамокатом.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Искусственный интеллект Hyundai
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