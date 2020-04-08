Hyundai раскрыла подробности о футуристическом электромобиле Prophecy

Из-за отмены Женевского автосалона в прошлом месяце Hyundai так и не показала публике стильный концепт-кар Prophecy, ограничившись несколькими изображениями. Теперь компания выпустила два видеоролика и дополнительную информацию с новыми подробностями об электромобиле.

Несмотря на сходство с рядом моделей Porsche, компания утверждает, что элегантные формы этого спорт-купе вдохновлены дизайном машин 1920-30-х годов. В Hyundai называют такой стиль "чувственной спортивностью". По словам главного дизайнера компании Люка Донкервольке, это новая концепция в создании автомобилей, пишет Motor1.

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Особенности дизайна

Немного выбиваются из плавного дизайна задняя и передняя оптика, выполненная в виде больших пикселей. Впрочем, как утверждает Донкервольке, это сделано намеренно, для контраста и чтобы подчеркнуть значение цифровых технологий для Hyundai.

Внутри салон выдержан в стиле, характерном для будущих робомобиль, где управление большей частью передано автопилота. Впрочем, ручной контроль все-таки возможен – но привычный руль заменен на два джойстика, а 90% функций системы Prophecy выведены на кнопки, так что водителю не придется отрываться от них, чтобы нажать что-то на приборной панели.



Место водителя в электрокаре Prophecy / Hyundai

Освободившееся место на приборной доске занимает дисплей, который при отсутствии руля теперь хорошо видно. В режиме автопилота на экран выводится развлекательный контент, а умные сидения в салоне помогают расслабиться, подстраиваясь под рост и вес пассажира. А вот опустить стекло нельзя – можно только включить кондиционер и увеличить поток свежего, отфильтрованного воздуха.



"Живое" фото электромобиля / Hyundai

Неясно, какие из этих функций будут воплощены в реальном электромобиле, однако, по словам Донкервольке, не в привычках Hyundai создавать концепт-кары только для показов на выставках.

С целью разработки автономных робомобилей Hyundai начала в начале года сотрудничать с израильской компанией Autotalks, которая разрабатывает устройства для связи автомобиля с дорожной инфраструктурой и другими транспортными средствами. Если на дороге есть другая машина, оснащенная подобной системой, она сможет среагировать на риск столкновения или экстренного торможения.

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