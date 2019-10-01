Игра Call of Duty Mobile официально доступна на iOS и Android

Компания Activision наконец представила полноценную мобильную версию игры Call of Duty. Проект представляет собой своеобразный кроссовер крупнейших подсерий франшизы – Black Ops и Modern Warfare, а ее разработкой занималась китайская корпорация Tencent.

Прямо сейчас Call of Duty Mobile можно загрузить из магазинов приложений от Apple и Google.

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Call of Duty Mobile много переняла от Modern Warfare и Black Ops. Знакомые карты, привычное оружие, любимые персонажи – все именно так, как привыкли поклонники серии. Акцент сделан на мультиплеере: в игре, например, должны быть знакомые всем Search and Destroy и Free-For-All. Кроме того, Activision намекает на появление популярного зомби-режима и собственной Battle Royale.

Трейлер Call of Duty Mobile – смотрите видео

Игру можно скачать совершенно бесплатно, но, разумеется, это вовсе не означает, что она будет полностью бесплатной. В Call of Duty Mobile есть микротранзакции и они довольно агрессивные: за деньги можно купить мощное оружие или прокачать имеющееся.

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