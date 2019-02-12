Игра Civilization VI стала бесплатной на Steam

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Civilization VI стала бесплатной
Civilization VI стала бесплатной / mercurynews.com

Игра-стратегия Sid Meier's Civilization VI стала бесплатной на платформе Steam. Как заявили разработчики, компания 2K Games и студия Firaxis Games, игра будет в бесплатном доступе до 14 февраля.

Как пишет worthplaying.com, игра Civilization VI была продана тиражом более 34 миллионов экземпляров по всему миру.

На этой неделе должно выйти обновление игры: Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Поэтому фанатам предоставили возможность поиграть Civilization бесплатно, до выхода обновлений.

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При этом, 18 февраля игру можно купить со скидкой в ​​70%, а дополнение Rise and Fall – со скидкой в ​​35%.

Как известно, с дополнением Gathering Storm мир в Sid Meier's Civilization VI станет более активным и строгим. Игрокам нужно нужно проектировать города и развивать цивилизации с учетом геологии и климата, переживать наводнения, штормы, извержения вулканов и тому подобное.

Игра Sid Meier's Civilization VI доступна на ПК, iOS и Nintendo Switch. Однако, скидки распространяются только на версию на персональных компьютерах.

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Теги: Техно Игры Steam
Источник: 24 Канал
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