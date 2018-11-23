Игра Cyberpunk 2077 может повторить успех шутера Red Dead Redemption 2

Недавно брокеры из компании Vestor DM проанализировали акции студии CD Projekt RED и снизили их оценочную стоимость на 33%. Однако сейчас они сделали новую оценку и изменили показатели.

Об этом сообщает Stockwatch.

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Такому решению Vestor DM способствовали успешные продажи игры Red Dead Redemption 2 во всем мире. Брокеры приняли во внимание, что создатели игр во вселенной "Ведьмака" собираются выпустить Cyberpunk 2077 на одном уровне качества с творением Rockstar Games.

Недавно прошла телеконференция, в которой участвовали руководители CD Projekt RED. В отчете, который попал в руки Vestor DM, были обозначены приоритеты в работе над Cyberpunk 2077. На первом месте стояло качество выпускаемой игры и максимальные доработки всех деталей.



Скриншот из игры Cyberpunk 2077

Такие заявления способствовали поднятию цены на одну акцию компании до 202 злотых. Их статус был изменен на "рекомендуется к покупке" с отметки "нейтрально", так как в будущем прогнозируется рост на 54%.

Выпуск Red Dead Redemption 2 показал, какой потенциал имеют качественные ААА-проекты. Игра принесла доход в 725 миллион долларов всего за три дня. Cyberpunk 2077 имеет все шансы достичь такого успеха, поэтому снижение акций CD Projekt RED на 33% после прошедшей переоценки не оправдано,

– прокомментировали свое решение в Vestor DM.

Кроме того, финансисты заявили, что в первые дни продаж новый проект польской студии разойдется тиражом примерно 19 миллионов копий, а доход в 500 миллионов долларов – вполне достижимая цель для Cyberpunk 2077. По их словам, проект имеет преимущество перед Red Dead Redemption 2 из-за выхода на ПК, PS4 и Xbox One.

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