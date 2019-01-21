Игра Forza Horizon 4 установила невероятный рекорд популярности среди игр серии

Гоночный симулятор с открытым миром Forza Horizon 4 увидел свет лишь чуть больше трех месяцев назад, однако уже успел завоевать популярность среди геймеров. С момента своего запуска в октябре игра привлекла более семи миллионов пользователей.

Об этом сообщает PCGamesN.

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Разработчики Playground Games и издатель Microsoft не раскрывают подробную статистику по платформам и точные продажи. Однако, за первый месяц Forza Horizon 4 принесла больше денег, чем любая другая часть в серии. А через неделю после релиза в игре зарегистрировалось более 2 миллионов уникальных пользователей.

Кроме того, проект представлен только в Windows Store. Если предположить, что Forza Horizon 4 вышла бы и в Steam, то наверняка база пользователей была бы значительно большей.

Трейлер игры Forza Horizon 4 – смотрите видео

Следует отметить, что цифра в 7 миллионов уникальных игроков не означает, что игра была продана такое количество раз. Она доступна по премиальной подписке Xbox Game Pass на консолях Microsoft, и это тоже является одним из факторов успеха.

Если слухи об аналогичном сервисе PC Game Pass для ПК на базе Windows 10 окажутся правдой, то игру ожидает новый виток популярности.

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