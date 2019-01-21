Игра Forza Horizon 4 установила невероятный рекорд популярности среди игр серии

17 Читати новину українською
В Forza Horizon 4 зарегистрировали 7 миллионов уникальных пользователей
В Forza Horizon 4 зарегистрировали 7 миллионов уникальных пользователей / Скриншот из игры

Гоночный симулятор с открытым миром Forza Horizon 4 увидел свет лишь чуть больше трех месяцев назад, однако уже успел завоевать популярность среди геймеров. С момента своего запуска в октябре игра привлекла более семи миллионов пользователей.

Об этом сообщает PCGamesN.

Читайте также: Релиз игры Overkill's The Walking Dead на PlayStation 4 и Xbox One отложили: причины

Разработчики Playground Games и издатель Microsoft не раскрывают подробную статистику по платформам и точные продажи. Однако, за первый месяц Forza Horizon 4 принесла больше денег, чем любая другая часть в серии. А через неделю после релиза в игре зарегистрировалось более 2 миллионов уникальных пользователей.

Кроме того, проект представлен только в Windows Store. Если предположить, что Forza Horizon 4 вышла бы и в Steam, то наверняка база пользователей была бы значительно большей.

Трейлер игры Forza Horizon 4 – смотрите видео

Следует отметить, что цифра в 7 миллионов уникальных игроков не означает, что игра была продана такое количество раз. Она доступна по премиальной подписке Xbox Game Pass на консолях Microsoft, и это тоже является одним из факторов успеха.

Если слухи об аналогичном сервисе PC Game Pass для ПК на базе Windows 10 окажутся правдой, то игру ожидает новый виток популярности.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры Microsoft
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
сегодня 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
381
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 184
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 640
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 567
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
18 января 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 1657
Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
18 января 18:27 Вредит ли отношениям Украины с США директор КБ "Южное", продавая технологии Китая?
467
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук