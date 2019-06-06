Игра Metro: Exodus выйдет в Windows Store – дата релиза

В то время пока преданные пользователи Steam ждут релиза игры Metro: Exodus в любимом сервисе, корпорации Microsoft удалось договориться с издательством Deep Silver о появлении шутера в фирменном цифровом магазине.

Напомним, сначала PC-версия шутера должна была выйти в Steam, но за две недели до озвученной даты (15 февраля) стала временным эксклюзивом Epic Game Store.

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На сервисе компании Valve игра должна выйти только в 2020 году.

Трейлер Metro: Exodus – смотрите видео

Дата выхода игры в Windows Store. Между тем, в Windows Store уже доступна страница, посвященная Metro: Exodus. Согласно описанию, в цифровом магазине редмондцев шутер можно будет приобрести уже 9 июня, сообщает Overclockers.

Microsoft на E3 2019. Стоит отметить, что на этот день запланирована пресс-конференция Microsoft на E3 2019. Вероятно, о релизе Metro: Exodus на новой площадке софтовый гигант объявит во время предстоящей выставки.

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