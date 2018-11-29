Игру Battlefield V можно приобрести за полцены

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Игру Battlefield V можно приобрести за полцены
Игру Battlefield V можно приобрести за полцены / Фото из свободных источников

Компания Electronic Arts выпустила игру Battlefield V лишь 20 ноября, однако ее уже сейчас можно приобрести за полцены. Правда, такая акция доступна только в американских магазинах Target.

Об этом сообщает Gamespot.

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Акция "Battlefield V за 30 долларов" продлится до 29 ноября, а скидка распространяется на версии для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One.

Некоторые другие американские ритейлеры также продают игру с заметной скидкой. Например, в Walmart консольную Battlefield V можно найти за 40 долларов (около 1050 гривен) вместо 60, а в Best Buy – за 42 доллара (около 1100 гривен).

Отметим, ранее компания NVIDIA начала раздавать бесплатную игру Battlefield V. Правда, для этого придется купить видеокарту серии GeForce RTX.

Трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

 

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Теги: Техно Игры Battlefield Цены
Источник: Техно
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