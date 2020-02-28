Игру Plague Inc. удалили из китайского App Store: причины

Около месяца назад из-за вспышки коронавируса у пользователей значительно возрос интерес к игре Plague Inc. Как следствие, этот проект стал самой прибыльной игрой в Китае для iOS. Однако китайские власти обратились к Apple с требованием удалить игру из магазина, что и сделали купертиновцы.

Что случилось

Важно: Коронавирус обвалил китайский рынок смартфонов

В четверг, 27 февраля 2020 года, Apple удалила игру Plague Inc. из App Store в Китае.

Об этом сообщили разработчики игры из компании Ndemic Creations. По их словам, игру удалили из-за того, что она якобы содержит "контент, который администрация киберпространства Китая считает незаконным". При этом симулятор пандемии был в App Store в течение почти 8 лет, и до вспышки нового коронавирус к нему не было никаких претензий.

Что такое Plague Inc.?

Это мультиплатформенная компьютерная стратегия в жанре биологического симулятора, разработанная и изданная британской компанией Ndemic Creations в 2012 году. Игра доступна для платформ Android, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, Windows Phone, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. В симуляторе можно создать вирус или бактерию, которая будет распространяться по миру и убивать человечество. Главная цель игрока – создать устойчивый к лекарствам и внешним воздействиям вирус или бактерию и уничтожить человечество.

Позиция разработчиков

В компании Ndemic Creations заявили, что будут прилагать все возможные усилия, которые необходимы для возвращения игры в App Store. Разработчики при этом пока не связывают непосредственную блокировку и вспышку коронавируса Covid-19.

Игра была популярна в Китае много лет. Plague Inc. – сложная и умная симуляция, которая побуждает игроков думать и узнавать о реальных проблемах здравоохранения,

– отметили разработчики.

"Нам неясно, связано ли удаление со вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай. Сейчас мы работаем с крупнейшими мировыми организациями, чтобы понять, как мы можем помочь в борьбе с Covid-19", – говорится в заявлении Ndemic Creations.



Что важно знать о коронавирусе Covid-19

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 655 человек, а умерло от нее 17 больных. На территории Украины не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая.

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 2 867 человек, всего заболели 83 867 человек (данные по состоянию на вечер 28 февраля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 36 686 человек выздоровели от коронавируса.

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