Игру Red Dead Redemption 2 запустят на еще одной платформе: детали

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Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo
Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo / Фото из открытых источников

Из-за решения Rockstar выпустить игру Red Dead Redemption 2 только на PlayStation 4 и Xbox One миллионы геймеров потеряли возможность оценить долгожданный шутер. Если верить слухам, то вскоре на покорение Дикого Запада смогут отправиться пользователи еще одной платформы.

На какой платформе выйдет игра? Как сообщает Gamerant, австралийский магазин Target выпустил рекламный каталог, в котором в Red Dead Redemption 2 в списке поддерживаемых платформ были указаны PlayStation 4, Xbox One и, неожиданно, Nintendo Switch. Некоторое время каталог был доступен онлайн, после чего его удалили, но пользователи успели наделать скриншотов и заполнить ими весь интернет.

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Неизвестно, произошла ли какая-то ошибка, или же в Target выдали тайну заблаговременно. Представители магазина комментировать ситуацию отказываются. Впрочем, история помнит множество случаев, когда подобные сливы позже подтверждались официально.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo Switch

Кроме того, генеральный директор Take-Two Штраус Зельник неоднократно положительно высказывался о гибридной консоли от Nintendo. Также не стоит забывать, что на Switch ранее уже выпустили одну из игр Rockstar – симулятор детектива LA Noire.

Особенности игры. Если слухи подтвердятся, то будет интересно увидеть, как портируют все особенности Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch.

Трейлер Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Отметим, творение Rockstar занимает более 100 ГБ свободного места, так что разработчикам явно придется хорошенько "обрезать" игру, чтобы запустить ее на портативной консоли. Впрочем, большинство портов на Switch получаются весьма успешными.

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Теги: Техно Игры
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