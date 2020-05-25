IKEA приостанавливает работу своего интернет-магазина в Украине: причины

В середине мая компания IKEA наконец начала продажу своих товаров в Украине. 11 мая полноценно наработала украинская версия интернет-магазина. Однако, уже через несколько недель компания приостановила продажу продукции.

Как ранее писал 24 канал, к запуску магазина в Украине компания готовилась в течение последних 14 лет. В июле 2019 наконец запостили украинскую версию сайта.

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Однако, почти год портал не наполняли товарами, там были лишь вакансии о работе в будущем физическом магазине IKEA в Киеве (его запуск планируется выполнить после карантина в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall).

Почему ограничили продажу

Как пояснили в компании, они решили ограничить возможность для украинцев оформлять новые заказы на сайте, передает Интефакс-Украина. Решение временное и связано с высоким наплывом заказов.

Сейчас в компании будут обрабатывать и доставлять только зарегистрированные заказы. Когда производитель справится с имеющимся большим спросом, то функционирование сайта восстановят.

Что такое IKEA?Это один из самых известных в мире производителей быстросборной мебели. Штаб-квартира компании размещена в Нидерландах. С 2008 года она является крупнейшим в мире продавцом мебели.



Название компании – это аббревиатура, состоящая из имени основателя (Ингвар Кампрад), названия фермы, где он вырос (Эльмтарюда), а также названия пригорода, где он родился (Агуннарюд) в Швеции. Именно в этой стране основана корпорация.